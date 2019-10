Mujica defendió internación compulsiva para adictos y gente durmiendo en la calle

El expresidente José Mujica se mostró afín a habilitar la internación impulsiva para casos de gente durmiendo en la calle o personas adictas a las drogas, y cuestionó que hoy se requiera la opinión de más de un especialista para "levantar del forro" a alguien que corre riesgo de morirse de frío.

Este lunes, durante un acto en el Bar Sin Bombo, en avenida General Flores, el líder del MPP dijo que hay situaciones que “no se pueden resolver” ni siendo “presidente de la República”, porque la norma “lo prohíbe”.

“Yo fui presidente y este es un país de derecho, que es mejor que exista pero a veces crea dificultades. Voy a explicar: si para un viejo que está durmiendo en la calle, y hay 2 grados de temperatura, tengo que consultar a un médico, y tener la opinión de un juez, para levantarlo del forro y llevarlo a un galpón para que no se congele, estamos fritos. Eso es lo que pasa”, afirmó, despertando los aplausos del público.

“Hoy no podemos resolverlo con sentido común. ¡Aunque sea presidente de la República no tengo elementos jurídicos para levantarlo! No se puede si el tipo no quiere. Y todos somos conscientes de que con 2 grados corre peligro de muerte. Por lo tanto, yo respetando la autonomía del individuo estoy favoreciendo que se muera”, agregó.

Según Mujica, “con el asunto de la droga” existe “el mismo problema”. “No puedo agarrar a un gurí e internarlo, aunque se esté destrozando la vida; aunque esté afanando a la madre. Entonces ese es un problema”, señaló.

Twitter.com/MPPCanelones

En ese sentido, el expresidente dijo que, por un lado, “hay que cambiar el derecho” y, por otro, “crear institutos” de internación. “Hay que discutir como sociedad qué tenemos que hacer con la gurisada que agarra pal’ campo de la falopa. Si cabe o no cabe la internación compulsiva. Si el Estado tiene que crear institutos en el interior a donde vas, o vas, o vas”, afirmó. “En lugar de estar discutiendo si sacamos los milicos a la calle, que con eso no arreglamos un carajo… Más bien a los milicos los precisamos para atender eso, un cuerpo médico que atienda a los gurises, y dedicarnos a rescatarlos. Tenemos que crear institutos pa’ eso, pero hay que cambiar el derecho. Tiene que haber un cambio jurídico”, argumentó.

“Piñazos ideológicos”

Por otra parte, Mujica insistió en la necesidad de una “respuesta social” que parta desde las propias familias, y dijo que a los jóvenes que se drogan o delinquen hay que darles “piñazos ideológicos” para “avivarlos”.

“Cuando a una familia le sale un gurí que agarró para el lado de las chapas y la falopa… porque no hay cosa más abombada que un gurí joven –sobre todo gurí macho, las gurisas son más perspicaces, pero los gurises son más abombados y se comen la pastilla, son unos angelitos–. Y los viejos no hablamos, no tenemos tiempo, porque estamos ocupados trabajando. No queremos que les falte a nada a nuestros hijos, pero faltamos nosotros y no tenemos tiempo de hablar como un hombre y explicarles”, continuó.

“¡Hay cosas que son inexplicables… giles de mierda, después van a jeder por una pavada a una cárcel. Y en la edad del amor, cuando el amor está acampado en cualquier esquina, están ahí como bueyes abichados. ¿Qué precisan? Piñazos ideológicos, viejos que los golpeen para avivarlos”, señaló.

Según Mujica, hoy “no hay tiempo para boliche” y falta “intimidad y consejos”. “Los abuelos no existimos más y los gurises se crían ahí, al bardo”, concluyó el expresidente.