Mujica pidió disculpas por referirse a militares como "carne con ojos con uniforme"

El expresidente José Mujica pidió disculpas este miércoles por referirse a los soldados como "carne con ojos con uniforme", algo que había dicho en una conferencia de prensa realizada el lunes al ser consultado sobre las razones por las que está en contra de la reforma constitucional impulsada por el senador blanco Jorge Larrañaga.

"Si ofendí a los soldados les pido disculpas", aseguró este miércoles Mujica en una entrevista con VTV Noticias. El exsenador y líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) dijo que "apurado" había dicho una "barbaridad".

En una conferencia de prensa, el exmandatario dijo el lunes que estaba "peleado con todos", incluido el líder de Alianza Nacional, porque considera que los problemas de seguridad no se arreglan "amontonando carne con ojos con uniforme".

Las declaraciones de Mujica fueron calificadas como "absolutamente infelices" por parte del ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, quien recibió la queja del senador del Partido Nacional, Javier García. El dirigente blanco pidió al jerarca un rechazo formal sobre los dichos del expresidente.

"Infelices tiene razón. Fuera de lugar, no. Porque está mal. Fueron infelices porque fueron demasiado parcas. Acá hay un problema de concepción. El problema de seguridad, en mi humilde opinión, no es un problema de amontonar gente con uniforme sino mucho trabajo en inteligencia. Lo más importante es la información", explicó Mujica.

Diego Battiste

Este miércoles Mujica reflexionó que los soldados "son víctimas" y tratados "como cosas".

"Los soldados del Ejército –los de abajo– son la cosa más parecida a mi clase y en años que estuve preso en los cuarteles la cara de empatía y humanidad siempre tiene cara de soldado raso", dijo el líder del MPP. "La disciplina militar abre puertas para que los usen mal", agregó.

Servicio militar obligatorio

El exsenador del MPP también se refirió a la posibilidad de instalar un servicio militar obligatorio en Uruguay, tal como lo planteó la presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Gabriela Fulco, ante la consulta de radio MonteCarlo. La psicóloga de profesión dijo que estaba a favor de que los jóvenes mayores a 18 años pasaran aproximadamente un año por el servicio militar obligatorio, ya que consideró que se trata de una "medida de inclusión en la sociedad" que es "importante para todas las capas".

Fulco dijo que la formación solo debería excluir a aquellos jóvenes con problemas de salud y agregó que los países que lo aplicaron tuvieron "buenos resultados". Las declaraciones de la presidenta del Inisa fueron críticadas por dirigentes del Frente Amplio (FA), así como otros actores políticos.

Leonardo Carreño

Consultado al respecto, Mujica dijo que lo que planteó Fulco "no pega con las tradiciones de la idiosincrasia uruguaya". "Me parece que eso no es realizable. Tenemos que exigir el cumplimiento de Primaria, eventualmente de UTU y Secundaria", dijo el expresidente.

"No veo que el servicio militar tenga cabida en este país", sentenció el exmandatario y recordó que, en su momento, sobre la década de 1940 se tocó el tema en el país pero que era "una situación de otro tipo".