Mujica dice que los militares son "carne con ojos y uniforme" y senador pide el rechazo formal

El exsenador frenteamplista José Mujica se refirió este lunes a los militares como "carne con ojos" al referirse a la reforma de seguridad propuesta por el senador blanco Jorge Larrañaga.

"Estoy peleado con todos, con Larrañaga, porque esto no se arregla amontonando carne con ojos con uniforme. Es una cuestión de información. El Estado cuando enfila contra algo aplasta, porque tiene superioridad militar. Pero llega siempre tarde y mal. Está fallando la información", dijo Mujica en declaraciones a canal 4 y canal 10.

Sus comentarios molestaron al senador del Partido Nacional Javier García, quien se comunicó con el ministro de Defensa, José Bayardi, para pedir el rechazo formal de las declaraciones de Mujica. El ministro, según dijo García a El Observador, le dijo que no había visto las declaraciones del expresidente y que tenía que ver en qué contexto lo había dicho.

Define a los soldados como “Carne con ojos con uniforme”.A los que recurrió para atender a los más humildes en las tragedias climáticas cuando fue presidente.Uruguayos denigrados por un ex presidente.Demuestra odio y venganza.Una vergüenza que exige un desagravio del gobierno. pic.twitter.com/bkVR8QbFi4 — Javier García (@SenJavierGarcia) October 15, 2019

Larrañaga también se molestó con la expresión de Mujica bajo el argumento de que "denigra a los uniformados uruguayos" ." Ofende a una institución fundacional. Él es uno de los culpables de que estemos como estamos.Tendría que pelearse con los problemas, con los delincuentes,no con quienes buscamos arreglar lo que ellos destrozaron", escribió en su cuenta de Twitter.

Mujica usa cada tanto esa expresión para referirse a los militares. Ya lo había hecho a principio de mes durante un acto del MPP en el bar Sin Bombo. "Yo no creo que se resuelva amontonando carne con ojos y garrotes en las manos, lo que no quiere decir que hay que ser blandos", dijo en ese momento con respecto a la inseguridad, según recogió La República.

También lo hizo en abril, en otro acto político. Con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, escuchándolo al borde del escenario, Mujica reconoció que la seguridad pública es un problema. "Chocolate por la noticia. Tolerancia cero. Pero hermano, ¡si seguís así no te vas a tolerar ni a vos mismo", bromeó sobre la propuesta de Edgardo Novick, precandidato del Partido de la Gente.

"Yo creo que el Estado es fuerte, no tengo miedo. Tiene formidables fortalezas. Lo que está flaco es de inteligencia, que es otra cosa. Esto no se arregla con amontonar carne con ojos y uniformes. Hay que meterse adentro del tejido del delito. ¿Por qué? Porque la revolución digital también está cambiando ese mundo. Porque los valores de hoy son distintos, se están globalizando para el carajo. Hay muchachos cuyo héroe no es el Che Guevara, es (Pablo) Escobar. Hay muchachos que se les está perdiendo la vida en la cárcel y piensan 'a mí se me apaga la luz'. (...) Estamos educando tácitamente que triunfar en la vida es ser rico y el que no es rico fracasó", dijo en ese momento.