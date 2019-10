Bayardi salió al cruce de Mujica por declaraciones "fuera de lugar" sobre militares

El ministro de Defensa, José Bayardi, cuestionó este martes las declaraciones del expresidente José Mujica, quien se refirió a los militares como "carne con ojos y uniforme". "Utilizó una expresión absolutamente infeliz y fuera de lugar", respondió Bayardi al ser consultado por el tema en una conferencia de prensa.

El jerarca consideró que Mujica estaba dando una respuesta sobre el narcotráfico y su combate, pero que con esa expresión "opacó el tema de fondo", producto de su "estilo".

La posición que "tendría que haber predominado", según el ministro, era la relacionada a la idea de que por más efectivos policiales o militares que se acumulen no se retraerá el narcotráfico.

Mujica fue consultado este lunes sobre la reforma constitucional que impulsa el senador nacionalista Jorge Larrañaga y aseguró que por ese tema se había "peleado con todos". "Estoy peleado con todos, con Larrañaga, porque esto no se arregla amontonando carne con ojos con uniforme. Es una cuestión de información. El Estado cuando enfila contra algo aplasta, porque tiene superioridad militar. Pero llega siempre tarde y mal. Está fallando la información", dijo en declaraciones a los canales 4 y 10.

Leonardo Carreño

Sus comentarios molestaron al senador del Partido Nacional Javier García, quien se comunicó con el ministro de Defensa, José Bayardi, para pedir el rechazo formal de las declaraciones de Mujica. El ministro, según dijo García a El Observador, le dijo que en ese momento que no había visto las declaraciones del expresidente y que tenía que evaluar en qué contexto lo había dicho.

Define a los soldados como “Carne con ojos con uniforme”.A los que recurrió para atender a los más humildes en las tragedias climáticas cuando fue presidente.Uruguayos denigrados por un ex presidente.Demuestra odio y venganza.Una vergüenza que exige un desagravio del gobierno. pic.twitter.com/bkVR8QbFi4 — Javier García (@SenJavierGarcia) October 15, 2019

Larrañaga también se molestó con la expresión de Mujica bajo el argumento de que "denigra a los uniformados uruguayos" ." Ofende a una institución fundacional. Él es uno de los culpables de que estemos como estamos.Tendría que pelearse con los problemas, con los delincuentes,no con quienes buscamos arreglar lo que ellos destrozaron", escribió en su cuenta de Twitter.

Esta, sin embargo, no fue la primera vez en la que Mujica se refirió a los militares de esa manera. A principios de mes, durante un acto del Movimiento de Participación Popular, el exsenador dijo: ""Yo no creo que se resuelva amontonando carne con ojos y garrotes en las manos, lo que no quiere decir que hay que ser blandos".

Manini habló de "desprecio"

El candidato presidencial de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, también fue consultado sobre este tema en una conferencia de prensa que dio en Colonia, donde se encuentra de gira. Según recogió El País, el excomandante en jefe del Ejército dijo, al igual que Bayardi, que las declaraciones de Mujica eran "poco felices".

Además, consideró que el expresidente evidenciaba "un desprecio por los integrantes de las Fuerzas Armadas".