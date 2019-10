Presidenta del Inisa propuso servicio militar obligatorio a los 18 años

La presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Gabriela Fulco, se mostró a favor de que los mayores de 18 años reciban alrededor de un año de formación militar obligatoria, ya que se trata de una "medida de inclusión en la sociedad" que es "importante para todas las capas".

“ estoy de acuerdo con que los jóvenes tendrían que hacer un año de servicio militar “ Presidenta del inisa Gabriela Fulco pic.twitter.com/P9IWARAhYi — Leo Sarro Press (@leosarro) October 15, 2019

Así lo señaló la psicóloga de profesión a radio Monte Carlo este martes . "Estoy de acuerdo con que haya un servicio de un año, por lo menos diez u once meses, a partir de los 18 años. Tienen que ser mayores de edad. Los países que lo tienen están evaluados con buenos resultados y, por lo tanto, subrayo que es una medida de inclusión en la sociedad importante para todas las capas de la sociedad a esa edad", respondió ante la consulta de si estaba de acuerdo con el servicio militar obligatorio.

Las declaraciones de Fulco generaron críticas en el Frente Amplio (FA). La exprecandidata Carolina Cosse calificó de "disparate" a la postura de la presidenta del Inisa. El diputado José Carlos Mahía, en tanto, aseguró en un tuit que las declaraciones de la jerarca denotan un "pensamiento anacrónico", así como "una declaración inoportuna", que está en "abierta oposición a la concepción republicana y libertaria del país". "Totalmente contraria al programa del Frente Amplio", resumió Mahía.

Escucho estas propuestas y me pregunto porque hay tanta fascinación con disciplinar a través de "lo militar", en vez de fortalecer la autonomía crítica y comprometida de la juventud con participación social y cultural en la educación vinculada a la comunidad y el hábitat https://t.co/o9lDO578nS — Nelson Villarreal D bisnieto de inmigrante (@NelVillarreal) October 15, 2019

Fulco aclaró en su respuesta que Uruguay no tiene actualmente la infraestructura ni el presupuesto para poner en marcha este servicio militar obligatorio, aunque es algo que "se puede pensar para el futuro".

Los "jóvenes con problema de salud" deberían estar excluidos de esa formación, tal como sucede en "otros países". Ante la consulta de si su propuesta incluía sólo a los menores infractores o a aquellos que no estudian ni trabajan, la presidenta del Inisa respondió: "No, no. Por eso insistí. Todas las capas sociales durante diez u once meses. Una inducción en un sistema que puede brindar valores, herramientas para la vida desde el punto de vista educativo, de socialización, de la baja de conflictividad en los conflictos interpersonales, en equiparar y pasar la raya en que todos ahí son iguales y lograr convivencia".

Fulco también aclaró que su postura era "totalmente personal", fundada en el "buen resultado" que tienen los países que lo aplican.