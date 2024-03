Mujica y su vínculo con Lacalle Pou: "Yo no soy bobo" y "al país le hace bien"

El expresidente José Mujica habló en un comité de base del Frente Amplio sobre su vínculo con el actual presidente Luis Lacalle Pou.

"Lo acompañé a Brasil. El que facilitaba la entrada era yo. Yo no soy bobo. Al país le hace bien. Y es una cosa que uno la tiene que poner por delante. Nosotros que somos un barrio de San Pablo, podemos tener diferencias y diferencias grandes pero, tenemos que mantener un cuadro mas o menos porque si no, somos boleta en este mundo. Debemos mantener algunas veces una relación que haga sobrevivir al país en el medio de ese caos. Porque al mundo no lo vamos a arreglar nosotros", aseguró.

A su vez, se refirió al tono actual que tiene la campaña entre los distintos candidatos. "Esto es la cultura que se ha generado en los tiempos contemporáneos y creo que no nos hace bien. Por eso he aceptado algunas charlas del "sindicato de los expresidentes". Parecemos el trío Los Panchos. Vamos a tratar de atemperar", aseveró y agregó que la democracia " no puede ser perfecta". "Porque no somos perfectos los humanos, pero aprender a convivir, intercambiar, recibir opiniones distintas ayudan a cultivar la tolerancia que me parece que es imprescindible en las sociedades modernas que son cada vez más conflictivas y complejas", agregó.

Mujica junto a Lacalle Pou han tenido ciertas exposiciones en las que han aparecido juntos. Estuvieron en la asunción del presidente Lula en Brasil, realizaron una conferencia de prensa por los 50 años de la democracia, entre otras ocasiones.