Murió Daniel Quevedo, puntero argentino que brilló en Peñarol en la década de 1970

Daniel Quevedo, un puntero derecho argentino que brilló en Peñarol en la década de 1970 formando una gran dupla ofensiva con Fernando Morena, murió este lunes a los 74 años de edad.

Quevedo nació en Pozo del Tigre, en la provincia argentina de Formosa y llegó a Peñarol en 1972 tras jugar en Lanús y Gimnasia de Jujuy.

“Tenía todo arreglado para pasar de Gimnasia de Jujuy a Newell’s Old Boys. Pero me llegó la oferta de Peñarol y mis amigos me decían que era campeón de América y del mundo y me hicieron cambiar de idea y me fui a Montevideo. Hubo un lio bárbaro porque Newell’s decía que yo le pertenecía y no dejaba que mi pase se hiciera de Argentina a Uruguay, pero era mi decisión. Mi mamá viajó conmigo a Montevideo para ubicarme, en un hotel en 18 y Yi. Tenía una gran imagen de lo que era Peñarol, conocía todo el fútbol”, contó Quevedo en nota con Referí en noviembre del año pasado.

En 1973, con la llegada a Peñarol de Fernando Morena, el entrenador Hugo Bagnulo lo puso de puntero derecho y lo sacó del centro de la delantera donde había anotado 18 goles en su primera temporada con el aurinegro.

“Tengo un recuerdo enorme de don Hugo. Me formó, me enseñó como ser buena persona, buena gente. Es un recuerdo inolvidable para mí. Uruguay y Peñarol fueron todo para mí. La dupla que formamos con Morena fue tremenda, no había con qué darle, no nos ganaba nadie”, contó en la citada entrevista.

Fue campeón uruguayo con Peñarol en 1973, 1974 y 1975. Emigró a Málaga y volvió a fines de 1978 siendo campeón uruguayo nuevamente en 1979.