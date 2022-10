Murió Jerry Lee Lewis, leyenda de la era de oro del rock & roll

Jerry Lee Lewis, un pionero del rock & roll estadounidense de la década de 1950 que desempeñó un papel fundamental en la formación del género, murió a los 87 años.

Famoso por su fuerte presencia escénica y sus dinámicos ritmos al piano, la estrella, más conocida por su clásica canción Great Balls of Fire, falleció por causas naturales, informó este viernes su agente a la agencia de prensa AFP.

“Judith, su séptima esposa, estaba a su lado cuando falleció en su casa en el condado de Desoto, Mississippi, al sur de Memphis”, informaron mediante un comunicado. “Él le dijo, en sus últimos días, que le daba la bienvenida al más allá y que no tenía miedo”.

LEE CELANO / AFP

Nacido el 29 de setiembre de 1935 en Ferriday, Luisiana, en el sur de Estados Unidos; en el ceno de una familia rural que hipotecó su casa para comprarle a Lewis su primer piano.

Mientras aprendía el instrumento y estudiaba en una escuela evangélica, fue expulsado por interpretar una versión boogie-woogie de My God is Real que se consideró irreverente, recuerda The Guardian. No retomó sus estudios y se dedicó a su talento musical, debutando en vivo a los 14 años en la apertura de una automotora.

En 1956 participó en la mítica e improvisada grabación del Cuarteto del Millón de Dólares, con los tres grandes del rock y la música country: Elvis Presley, Carl Perkins y Johnny Cash.

"Encarnaba el perfil más temible y afilado de aquella nueva música excitante que supo canalizar las ansias de liberación juvenil tras el trauma de la guerra. Elvis podía mostrarse también como un chico tierno y adorable, pero Lewis –pelo largo y rubio, fuerte acento sureño, actitud desafiante y libidinosa– era el yerno que ningún padre desearía encontrarse en su casa. Y todo pese a haber sido educado en una iglesia evangélica, un aspecto que siempre le produciría contradicciones internas, porque agudizaba el contraste con su temperamento alocado, sicalíptico y propenso a las adicciones", se lee en el obituario de El País de Madrid.

Un año después grabó Whole Lotta Shakin Goin On, que junto a Great Balls of Fire, lo convirtieron en una de las grandes estrellas del momento y marcaron un estilo en el género.

En 1958 protagonizó un escándalo mediático cuando, en medio de una gira en el momento álgido de su carrera, la prensa descubrió que se había casado con su prima, Myra Brown, cuando ella apenas tenía 13 años. Con ella tuvo dos hijos antes de divorciarse en 1970, en el que sería el tercero de siete matrimonios.

"La reputación de hombre salvaje de Lewis consolidó su apodo, The Killer, ganado por su hábito de describir a sus conocidos con la jerga de Luisiana de "asesino". Después de un matrimonio de 13 años con Brown, su cuarto y quinto matrimonio fueron aún más notorios. Jaren Pate y Shawn Stephens murieron en circunstancias sospechosas: el primero se ahogó, mientras que hubo rumores de violencia doméstico en torno al segundo", escribe Ben Beaumont-Thomas en el medio británico.

Diez años después, en 1968, volvió a los escenarios con discos de música country con los que consiguió volver a las listas de éxitos norteamericanas.

En 1986 estuvo entre los diez primeros artistas incluidos en el Rock and Roll Hall of Fame junto a músicos como Elvis Presley y Chuck Berry. Jerry Lee Lewis grabó 40 álbumes de estudio durante toda su carrera, el más reciente fue Rock & Roll Time en 2014.

Con información de AFP