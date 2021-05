Nacional busca golero y afina detalles para su duelo clave ante Universidad Católica

Las consecuencias del partido que Nacional disputó el miércoles pasado en Colombia frente a Atlético Medellín fueron negativas desde todo punto de vista. Primero por el resultado, porque el empate sin goles en el partido que se jugó en la ciudad de Pereira, no le permitió avanzar en la tabla de posiciones del grupo F y sigue hundido en la última posición con dos puntos.

Ese empate, sumado a que Universidad Católica venció de visitante a Argentinos Juniors cuando lo mejor para las posibilidades tricolores era que ganara el conjunto argentino, comprometió la clasificación del albo a octavos de final, ya que no depende de si mismo.

EFE/Carlos Ortega POOL Bergessio y Perlaza, en Pereira

La tabla está encabezada por Argentinos Juniors y Nacional tiene muy comprometida no solo su clasificación a octavos sino también la obtención del tercer puesto para disputar la Copa Sudamericana.

Grupo F PTS PJ PG PE PP GF GC Argentinos Juniors 9 4 3 0 1 6 1 Universidad Católica 6 4 2 0 2 4 5 Atlético Nacional 4 3 1 1 1 6 6 Nacional 1 3 0 1 2 5 9

El tricolor recibe este martes a la hora 19:15 en el Gran Parque Central al equipo chileno con la urgencia de ganar y espera un triunfo de Argentinos Juniors frente a Atlético Nacional. De esa forma lo alcanzaría con 5 puntos y definiría su suerte en la última fecha frente al conjunto argentino.

Tres jugadores afuera

En ese partido jugado en Colombia Nacional también perdió a cinco jugadores, que no estarán este martes en el Parque: Camilo Cándido expulsado, Felipe Carballo lesionado y expulsado, y además a tres jugadores que se contagiaron de covid-19: Guillermo Centurión, Emiliano Martínez y Thiago Vecino.

Staff Images / Conmebol Guillermo Centurión dio positivo de coronavirus

Carballo, titular en todos los partidos, tuvo que abandonar la cancha en Colombia a los tres minutos de juego por un golpe en la cabeza. El sábado, la sanidad del club tricolor informó que el futbolista sufrió "trazo de fractura en el hueso temporal derecho, sin desplazamiento". Por lo tanto, estará afuera de las canchas durante un mes.

El jugador escribió lo siguiente en sus redes sociales.

Resiliencia...

Puedo, yo siempre puedo.



Gracias a todos por cada palabra, mensaje y muestra de afecto, de verdad, gracias! pic.twitter.com/MN1k6G2ZYg — Felipe Carballo (@FelipeCarballo8) May 15, 2021

Además, Carballo resultó expulsado por el árbitro peruano Diego Haro en los minutos finales del encuentro cuando estaba en el banco de suplentes.

Las malas noticias continuaron en la llegada a Montevideo porque tras los hisopados realizados a la delegación en el aeropuerto de Carrasco, Centurión dio positivo de coronavirus, por lo que tendrá que hacer cuarentena durante dos semanas. Otro juvenil, Ignacio Suárez, será el arquero suplente.

Golero se busca

La situación de Centurión y la convocatoria de Sergio Rochet a la selección para la próxima doble fecha de Eliminatorias y posterior Copa América, encendió las alarmas en Nacional que está buscando un golero.

Así lo hizo saber el vicepresidente Alejandro Balbi el domingo en el Polideportivo que se emite por La Tele.

"Es un tema que lo veníamos manejando hace tiempo en forma más que reservada, uno siempre está en permanente búsqueda de jugadores, no hay que esperar un periodo de pases para hacerlo. Del arquero se habló en su momento y con lo de Centurión se acrecienta y porque Rochet nos tiene en estado de alerta porque se puede ir a la selección para las Eliminatorias o la Copa América. Las posibilidades no son muchas porque el golero que venga tiene que estar libre al 28 de abril. No es fácil, los goleros del medio están con contrato, en la B también, mientras que en el ámbito internacional la mayoría está jugando. Reitero, no es fácil la búsqueda, pero lo estamos haciendo", expresó el dirigente.

El golero que está más cerca es Martín Rodríguez, formado en Wanderers, con pasajes por Juventud y Racing y que proviene del fútbol brasileño. Aún no está cerrado.

Otra vez afuera de Colombia

Para cerrar una semana que no dejó nada positivo para los albos, el sábado la Conmebol volvió a fijarle otra sede a un equipo colombiano. América de Cali y Deportivo La Guaira por el Grupo H se jugará el miércoles en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, debido a la situación de conflicto social que se vive en Colombia.

La semana anterior al partido de Nacional, la Conmebol había fijado los partidos de los colombianos en Asunción del Paraguay, pero a los tricolores los hizo viajar a Pereira para enfrentar a Atlético Nacional. La semana pasada también jugó River argentino en Barranquilla, frente a Junior.

El encuentro de los tricolores estuvo rodeado de inconvenientes, incluso fue aplazado una hora porque el hotel estaba cercado de manifestantes y el plantel no podía salir con seguridad.

Cappuccio, dirigiendo en Colombia

El técnico Alejandro Cappuccio fue claro en la conferencia de prensa posterior al partido: "Traté de darles tranquilidad, era difícil porque hay que estar acá para vivirlo: mucha gente en las afueras del hotel que fueron sacadas con gases lacrimógenos, con camiones con agua-chorro, todo eso se vio, con gente con palos y con algunos escudos; entonces todo eso hizo con el ruido que los jugadores no descansaran bien, que generara tensión, que las familias en Uruguay tuvieran miedo a que les suceda algo. Somos un equipo grande, nos hicieron jugar y vinimos a jugar, pero todo lo que pasó fue gravísimo".

@Nacional Los manifestantes en la puerta del hotel de Nacional en Pereira

También Marcelo Gallardo, técnico de River argentino, se refirió a la situación de enfrentar un partido en Colombia en estos momentos: "No fue normal venir a jugar un partido en una situación tan inestable que está el pueblo colombiano. Uno no se puede abstraer de lo que pasa. Hubo gases lacrimógenos, estallidos, estruendos... no podemos mirar para otro lado".

Vuelven Almeida y D'Alessandro

Para el encuentro de este martes, Cappuccio podrá contar con Christian Almeida, quien cumplió un partido de suspensión frente a Atlético Nacional. Seguramente formará la zaga junto a Guzmán Corujo, quien integró el equipo ideal de la semana de Copa Libertadores.

El reemplazante de Carballo saldrá de Gabriel Neves -si el DT entiende que está para 90 minutos- o Facundo Píriz, quien lo reemplazó en Colombia y que para el entrenador está antes que Rafael García.

Otra interrogante es la presencia del argentino Andrés D'Alessandro. El técnico decidió que no viajara a Colombia para evitar el desgaste del jugador de 40 años, por lo que es posible que este martes sea titular frente a Universidad Católica.

Staff Images / Conmebol

Andrés D'Alessandro no viajó a Colombia

Cappuccio confirmará el equipo este lunes, pero el probable que saldrá en el martes al Parque es el siguiente: Sergio Rochet; Mathías Laborda, Guzmán Corujo, Christian Almeida, Agustín Oliveros; Joaquín Trasante, Facundo Píriz o Gabriel Neves, Andrés D'Alessandro; Brian Ocampo, Gonzalo Bergessio y Leandro Fernández.