Decurnex: "Para Nacional la vida de las personas está por encima de una pelota de fútbol"

El presidente de Nacional, José Decurnex, relató este jueves la situación que vivió la delegación de Nacional en Colombia, horas antes del partido contra Atlético Nacional por el grupo F de la Copa Libertadores que terminó 0-0. Expresó que cinco horas antes del encuentro, inicialmente previsto para la hora 21 local, luego postergado para las 22, no había condiciones de seguridad para salir del hotel y así se lo comunicó el club a Conmebol a través del presidente de la AUF Ignacio Alonso y del neutral Eduardo Ache: "Para el Club Nacional de Football las prioridades están bien claras; la vida de las personas está por encima de una pelota de fútbol", señaló Decurnex en el programa 100% Deporte de Sport 890.

@Nacional

Los manifestantes coparon la entrada del hotel en la ciudad de Pereira

El presidente tricolor que no viajó a Colombia pero estuvo en permanente contacto con los dirigentes que sí lo hicieron, se refirió a los hechos: "Había una manifestación que fue creciendo a lo largo de los minutos y horas con una pasividad total y absoluta de las autoridades locales y se vivió un clima muy complejo. Es muy fácil hablar de lo que estaba pasando en el hotel a 5.000 kilómetros de distancia, donde se filtraban medias verdades y no es fácil hablar cuando uno está en el hotel donde claramente se veía una inestabilidad, se veía que no se podía salir del hotel por un tema estrictamente de seguridad. Eso es lo que verbalmente el Club Nacional de Football le trasladó a la Conmebol casi cinco horas antes de empezar el partido. No es que Nacional estuvo pasivo, Nacional comenzó a hablar con autoridades de Conmebol cinco o seis horas antes, para asegurarse de que íbamos a tener las garantías como nos habían prometido y la seguridad que se habían comprometido antes de viajar a Colombia", expresó.

EFE/Carlos Ortega POOL

Baldomero Perlaza y Gonzalo Bergessio durante el partido

Admitió Decurnex que el primer error de Conmebol fue fijar el partido en Colombia debido a la revuelta social que tiene en vilo al país desde hace varias semanas: "Con estas cosas sociales uno no puede predecir lo que puede pasar. Había más de 200 personas, tenemos información de que en una plaza a pocos cientos de metros había más de 2.000 personas que se iban a acercar si Nacional salía del hotel".

También indicó que se rompió la burbuja sanitaria porque en un hecho "sin precedentes ingresan a negociar al hotel donde estaba Nacional autoridades del gobierno, de la alcaldía, de la procuraduría, con tres personas que estaban afuera haciendo la protesta. Más de tres horas negociando y después nos rasgamos las vestiduras cuando pasa alguna cosa y se rompe la burbuja".

EFE/Carlos Ortega POOL

Guzmán Corujo y Jefferson Duque

El presidente albo dijo que fue "un momento de frustración, de angustia, pero Nacional siempre tuvo claro cuáles son las prioridades, que es preservar su delegación, a las personas que estaban representando al club en ese momento y la única razón por la cual no estaba dispuesto a jugar el partido era porque no podía salir del hotel. Bueno fuera viajar a Colombia con más de siete horas de vuelo, estar en la zozobra y la situación que estuvimos, y salir a decir que Nacional tenía todo programado para no jugar el partido, un reverendo disparate" que atribuyó a "autoridades de Conmebol".

Agregó que a la hora 18:15 de Colombia, "un contingente de militares armado hasta los dientes, antichoque y antivandálico, se presentó adentro del hotel y que me digan que es una situación normal. Y unos minutos después, cuando los ómnibus tendrían que haber estado a las 18:30 de Colombia en la puerta de hotel lo que se escuchaban eran balazos en la puerta. Cinco minutos después de eso, nuestro jefe de seguridad intentó salir para ver la situación y lo pararon diciendo que no podía salir por un problema de seguridad, tenemos todo grabado. Los ómnibus a dos cuadras que no se animaban a llegar. La utilería intentó salir tres horas antes y le pidieron que saliera por el garage, es una cosa ridícula. ¿Qué hubiera sucedido si pasaba algo?, ¿quién se hacía responsable?", se preguntó Decurnex.

C. DOS SANTOS

José Decurnex, presidente de Nacional

"Que alguien me diga que ese contexto es normal para jugar un partido de fútbol. Creo que la dirección de Nacional tiene meridianamente claro que no lo es y va a respaldar y apoyar a los integrantes de la delegación y cualquiera fuera el resultado de sanciones, Nacional no iba a jugar un partido si no estaban las condiciones dadas. Para nosotros la vida de las personas está por encima de una pelota de fútbol", añadió.

Si bien indicó que Nacional estuvo "absolutamente solo" en este problema, destacó el apoyo de Alonso y Ache desde la AUF: "Con el presidente de la AUF hablé durante cuatro horas, porque fue a quien comuniqué inicialmente el sentir de Nacional. En todo momento intentó acercar las partes, tratar de resolver el problema, que no tenía solución. No era una decisión de él".

@Nacional

Entrada al hotel de Nacional horas antes del partido

Sobre la decisión de jugar finalmente el encuentro, Decurnex señaló que fue "por una sencilla razón: porque en ese momento sucedió lo que tenía que haber sucedido cinco horas antes, haber disuadido la manifestación, de haber llevado a la gente que estaba agolpada en el hotel a otro lugar y dejar un corredor de seguridad como se nos había comprometido desde un inicio".

También dijo que le pidió al capitán Gonzalo Bergessio que se comunicara con Matías Pérez, el representante de los jugadores en el comité ejecutivo de la AUF y que el presidente de la Mutual, Diego Scotti, lo llamó por teléfono. "Tengo una conversación pendiente con Scotti" y "todo esto amerita una reunión entre los jugadores, porque si había tanto interés de la Mutual en integrar el ejecutivo, es para defender a los jugadores. Ayer no vi ninguna acción de Matías Pérez o de la Mutual", expresó.

Tampoco nadie de Atlético Nacional se acercó al hotel donde se hospedó el conjunto uruguayo: "Hubo una comunicación de Iván Alonso con una persona del Atlético, que le dijo que la situación era totalmente normal. En su hotel seguramente lo fuera, pero no en el de Nacional".

Adelantó Decurnex que Nacional evaluará la situación, que tienen mucho material grabado que enviaron a autoridades de la AUF, y que el tema "es delicado y grave y no podemos dar vuelta la hoja porque el partido se jugó".