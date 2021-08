Nacional en otra pelea por el título, una de las obligaciones establecidas por Decurnex desde 2018

Cuando José Decurnex asumió la presidencia de Nacional en los últimos días de 2018 y armó su equipo de trabajo con Iván Alonso como manager deportivo, una de las metas que establecieron fue que el equipo debía estar en la definición de todos los campeonatos locales que disputara.

Así lo contó el propio Alonso a Referí en una nota de mayo de este año. “Cuando vas a la línea fútbol el objetivo es llegar a 2025 a definir cada uno de los campeonatos que se juegan, y conseguirlos. En orden, ¿verdad? Primero llegar a la definición, porque no solo es ganar. Tenés 15 partidos en cada torneo y cada día se construye para estar en la definición, porque si no estás en la definición no podés ser campeón”.

“Después de estar ahí, Nacional tiene que ganar. Debemos ganar todos los años el Campeonato Uruguayo, la Supercopa, Apertura, Intermedio, Clausura, Uruguayo. Ese es el objetivo”, agregó.

Diego Battiste

Leandro Fernández volvió al gol

En este Apertura 2021, los tricolores vuelven a cumplir con ese objetivo, porque están otra vez en la pelea por el título, tres puntos por detrás de Plaza Colonia (29 los de Colonia y 26 los albos), con tres fechas por disputar en la que esperan un traspié de los patablancas para poder acercarse a la cima y al primer título de la temporada.

Torneo por torneo

El Apertura 2019 fue el primero que disputó Nacional bajó la actual administración. Decurnex comenzó su ciclo con el argentino Eduardo Domínguez (hoy campeón argentino con Colón de Santa Fe) como entrenador, pero su vínculo se truncó a mitad de camino.

El DT fue cesado tras la quinta fecha, 80 días después de asumir en su cargo, luego de que los albos cayeran 2-0 ante Danubio, y tras sumar solo tres puntos en la tabla, por lo que se ubicaban en la posición 15, penúltimos.

Carlos Pazos

Decurnex, Domínguez y Alonso

Asumió Álvaro Gutiérrez y tras una gran remontada dejó a Nacional tercero en el Apertura, con 27 puntos, quedando por detrás del campeón Peñarol, que sumó 31, y a uno del segundo, Fénix, con 28.

En el Intermedio de ese año, Nacional por primera y única vez no estuvo en las finales en sus cuatro ediciones. El campeón fue Liverpool, que le ganó la final a River Plate, que lideró la serie en la que los albos fueron segundos. De todas formas, la actuación tricolor le daría réditos a fin de año.

Leonardo Carreño

Álvaro Gutiérrez

El Torneo Clausura fue muy disputado. Nacional y Peñarol terminaron igualados en la punta con 34 unidades.

Los tricolores fueron siempre primeros, salvo en la fecha 13. Por la igualdad de puntos el Clausura tuvo una final que Nacional ganó por 2-0 con goles de Gonzalo Castro y Guzmán Corujo.

Carlos Pazos

Iván Alonso

Los albos, por los puntos que sumaron en el Intermedio, le ganaron la Anual a los aurinegros por un punto, lo que les permitió conquistar el Uruguayo al obtener la primera final.

“En 2019 ocurrió un proceso de cambio rotundo, en el que sabíamos que no íbamos a ganar desde el inicio, pero que íbamos a terminar ganando, con un “cómo” muy importante. Así se consiguió”, dijo Alonso en la nota de Referí al recordar aquella temporada.

El Uruguayo 2020 comenzó con Gustavo Munúa al frente de un nuevo proceso en el club, que arrancó con la derrota en la Supercopa Uruguaya ante Liverpool.

Leonardo Carreño

Gustavo Munúa

Nacional volvió a ser protagonista en el Apertura, marcado por la pausa por el covid-19 en el fútbol uruguayo, pero en las últimas fechas no logró asegurar el título y terminó empatado con Rentistas ambos con 28 puntos. Hubo final y el título fue para los “bichos colorados”, que hicieron historia.

Munúa fue cesado y Jorge Giordano tomó el mando para el Torneo Intermedio, en el que los albos volvieron a ser campeones al ganarle la final a Wanderers, ya en enero de este 2021, logrando el tercer título de este certamen en sus cuatro ediciones.

AFP

Jorge Giordano

El Clausura 2020 fue el último título corto que disputó Nacional y en el que peor terminó colocado en la actual administración de Decurnex, al finalizar cuatro, con 26 puntos, ocho por detrás de Liverpool, que fue campeón al ganar su partido ante los albos con goleada en el Gran Parque Central.

Tras ese encuentro, Giordano fue cesado y Martín Ligüera asumió de forma interina con el objetivo de sellar la Tabla Anual, algo que fue alcanzado nuevamente –una clave para ganar los últimos dos Uruguayos-, y que le permitió a los albos meterse en las finales.

Camilo dos Santos

Martín Ligüera

Rentistas le ganó la semifinal a Liverpool y luego los tricolores le ganaron la definición a los “bichos colorados”, conquistando el bicampeonato.

“En 2020, jugamos Supercopa y perdimos, jugamos final del Apertura y perdimos. Jugamos final del Intermedio y ganamos. El Clausura lo perdimos, pero fuimos los que más puntos sumamos en el año y fuimos campeones del Uruguayo”, repasó Alonso en mayo de este año. “En resumen, el balance fue muy positivo porque fuiste campeón, pero vimos que en la primera parte del año llegamos a las finales, pero no ganamos (fue cesado Gustavo Munúa). No fuimos competitivos en el Clausura porque quedamos relegados (fue cesado Jorge Giordano), y en un cómputo global fuimos fuertes”, añadió.

Para este 2021, Alejandro Cappuccio fue el técnico designado para el primer equipo y comenzó con buen pie al ganar la Supercopa Uruguaya ante Wanderers.

Diego Battiste

Alejandro Cappuccio

En el Apertura los albos están segundos, con 26 puntos, a tres de Plaza Colonia, que lidera con 29. Quedan tres fechas por jugar y ambos equipos son los principales candidatos para ir por el primer título de una temporada que no tendrá Intermedio.

Al analizar la gestión realizada hasta el momento, Alonso también dejó ver en aquella charla de mayo su pensamiento para esta temporada. “Seguí este razonamiento: ‘ganamos en 2019, ¡bien! Ahora, pucha José (Decurnex), que se viene lo más difícil que es ganar en 2020. Ganamos en 2020. ¡Bien! Ahora, pucha José, que estamos bien, pero viene lo más difícil, volver a ganar después de dos veces. En general, ¿sabés cuál es la mentalidad en estos casos? Ya gané dos, dame una chance a perder. ¡No! No es que no hay chance de perder. Claro que podés perder, pero intentémoslo a morir”.