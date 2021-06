Cómo cambió el chip Brian Ocampo, la madurez en Nacional, sus nervios en la selección, la foto con Suárez y la decisión de su padre, fanático de Peñarol

Brian Ocampo la está rompiendo en Nacional, fue convocado por Óscar Tabárez para la selección uruguaya y su nombre ya comenzó a sonar como refuerzo para importantes clubes del exterior. Sin embargo, nada fue fácil para el delantero de 21 años nacido en Florida. Antes de llegar a los tricolores estuvo dos veces por dejar el fútbol. Después le pasó todo muy rápido. Llegó a Montevideo, Nacional y el debut en Primera división, que se concretó en 2018. En ocasiones, la timidez se transformó en un rival difícil de driblear.

En 2020, con ayuda de su familia, de los dirigentes de Nacional, de los empresarios que lo representan y apoyo sicológico, el joven futbolista consiguió sobrellevar períodos que entendió como excesivas críticas. Se apartó de las redes sociales y se dedicó a lo que más sabe hacer: jugar al fútbol. El resultado se vio en la cancha en los últimos seis meses. Levantó la segunda copa de campeón del Uruguayo, fue la figura de Nacional en la Libertadores y el motor fuera de borda que tiene el plantel de Alejandro Cappuccio.

EFE/EPA/Pablo Porciuncula / Pool

El festejo del delantero de Nacional

Ese gran momento deportivo le planteó nuevos horizontes. Se unió al plantel seleccionado la semana pasada, lo cobijó Luis Suárez y así pudo soportar esas primeras horas que fueron de mucha tensión y nerviosismo en el Complejo Celeste.

Yonny Ocampo, su padre, contó a Referí detalles de la historia deportiva de Brian, que recién está dando sus primeros pasos, y cómo logró dar un salto de calidad en su rendimiento.

“Después de mucho sufrimiento anímico el año pasado tuvimos una reunión con él, con ayuda sicológica, con el staff de personas del grupo Casal que lo representa, y le hicimos cambiar el chip, que dejara las redes sociales”, contó el papá del futbolista de Nacional.

Facebook

Yonny Ocampo y su hijo Brian

El delantero tuvo altibajos y la ferocidad de las críticas en las redes impactaron en su estado de ánimo.

“Le dijimos que pese a la corta edad era uno de los que llevaba más tiempo en Primera, que era momento de explotar. Todo eso dio resultado y a la vista está, viene levantando su nivel”, expresó Ocampo padre, que es enfermero y trabaja 12 horas por día, en una época "muy difícil para el personal de la salud", manifestó.

Contó que “todo le pasó muy rápido” a su hijo. “El siempre fue un gurí muy callado, tímido, vergonzoso y le costó, meterse, agruparse. Se fue para Montevideo, ese mismo año fue a la selección uruguaya sub 17 y tuvo una lesión, después fue campeón de la Copa Libertadores sub 20 y subió a la Primera. Pasó de jugar con gurises de 16 y 17 años a enfrentar a hombres en Primera, porque no hizo Tercera. Pasó directamente desde Cuarta división a Primera. Y hay gente que lo asimila muy bien, pero a él le afectó”.

Facebook

Una de las selecciones juveniles que integró Brian Ocampo

“Conmigo es bastante cerrado, se guarda mucho para él. Entonces todo le afectó anímicamente y tuvo ese bajón. Quienes lo conocemos, además del grupo empresarial, los dirigentes de Nacional, siempre confiaron y pensamos que en algún momento iba a cambiar el chip. Apostamos a eso, a que hoy o mañana se iba a largar a ser lo que realmente es”, resumió.

El tema en que pone énfasis es que “Brian no aprendió a jugar al fútbol, a patear y a driblear de diciembre para acá. Todo eso lo tenía incorporado, pero estaba todo en la cabecita. No es fácil para un guacho del interior, con la timidez que tiene y demás”.

Yonny, quien también jugó al fútbol, aunque de manera amateur, interpretó lo que le ocurría a su hijo.

Brian tiene dos hermanos mayores y dos menores que él.

El padre comentó a Referí cómo fue que el futbolista se enteró de su convocatoria a la selección uruguaya. “Un día lo llamó Rebollo y le avisó que quedaba reservado entre los 50 o 60 de la Copa América. Al otro día por la tarde lo llamaron del club, que directamente el Maestro lo había reservado para los partidos de Eliminatorias por el covid positivo de De Arrascaeta”.

Facebook

Brian Ocampo en su etapa de juvenil

Así fue como el miércoles pasado, hace una semana, el delantero se sumó a los entrenamientos en el Complejo.

“Brian cayó muy bien. Lo abrazó Suárez, será porque es de Nacional, aunque también lo hizo con Torres. Estaba muy nervioso, por más que ya conocía el Complejo Celeste, y había compartido con varios, con Brian Rodríguez, Torres, Araújo en selecciones juveniles y con Viña, Rochet y Cándido, que ya conocía de Nacional. Pero tenía esa ansiedad, nervios, como todo botija, no es lo mismo estar en juveniles que ir a la mayor y compartir con todos esos monstruos. Estaba muy nervioso, pero se asentó muy bien en el grupo, Suárez le habló, el más bromista del grupo es Suárez, y le hizo todo más fácil hasta que perdió ese miedo natural”.

Luis Suárez alentó al delantero de Nacional con una publicación en sus redes y lo eligió para su equipo en los entrenamientos.

El saludo de Suárez para Brian Ocampo

Yonny, que nació en Durazno y luego vivió 17 años en Rivera antes de radicarse en Florida, es hincha de Peñarol. “Brian empezó a jugar a los 5 años en Peñarol, porque yo soy fanático, soy enfermo. Pero, más allá de mi fanatismo por Peñarol, opté por Nacional para él porque siempre me gustó como trabajan para sacar jugadores en su cantera. Es más, nunca fui al Campeón del Siglo, pero si he ido al Parque Central y he gritado goles de Nacional estando Brian. Soy fanático de Peñarol, pero primero está Brian y el club que le dio todo a él”, admitió.

El padre del delantero albo debutó en Primera a los 14 años en el club Artigas de Rivera y compartió selecciones juveniles de ese departamento con Fernando Fadeuille y Damián Rodríguez, entre otros exfutbolistas profesionales, el primero llegó a Primera en Defensor Sporting y el segundo en Nacional.

@Uruguay

Brian Ocampo en el equipo de Luis Suárez durante el entrenamiento de la selección

“Brian empezó a los cinco años y en dos oportunidades quiso dejar el fútbol, pero un técnico de Quilmes de Florida, Edgardo ‘Chino” Sastre, apostó por él y lo fue a buscar”.

A Brian no le gustaba entrenar. Prefería jugar al fútbol con los amigos más grandes en una canchita cerca de su casa. Hasta que lo convocaron a las selecciones juveniles de Florida. Antes de llegar a Nacional, con 13 años fue citado a la sub 15, se “calentó” con el entrenador porque le habló mal y dejó de ir. Al año siguiente lo volvió a convocar y entonces 'se puso las pilas'. Explotó. Fue el mejor jugador del campeonato, Florida terminó en segundo lugar en el torneo nacional de su categoría y aparecieron los empresarios interesados en él: 'Le habló gente de Bentancur, creo que de Fonseca y del grupo Casal'”, recordó el padre.

Facebook

El papá de Brian contó cómo se sintió su hijo en la selección

Así llegó a Nacional siendo aún un niño y todos los días, hasta 2019 -incluso cuando jugaba en Primera-, se trasladaba a entrenar de Florida a Montevideo en una camioneta del club hasta que se afincó en la capital.

El 31 de diciembre de 2021 termina su vinculación con Nacional, pero el presidente José Decurnex y el manager general Iván Alonso gestionan desde el año pasado la renovación con representantes del grupo Casal.

Mientras tanto, Brian Ocampo disfruta de su mejor momento en el fútbol, y con la pelota en los pies pierde la timidez.