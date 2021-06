Luis Suárez protege a Brian Ocampo y Facundo Torres como Abreu lo hizo con él

A Brian Ocampo no se lo ve sonreír con asiduidad. Al menos en sus apariciones públicas. El futbolista de 21 años es más bien retraído, tímido. Sin embargo, en una foto que publicó Luis Suárez junto a él, en un entrenamiento de la selección, el delantero de Nacional sonríe con ganas.

La fotografía que publicó el goleador histórico de la selección en su historia de Instagram está acompañada con un mensaje: "Con un crack. Top. Brian Ocampo, seguí así", escribió el 9.

Lo mismo hizo Suárez con Facundo Torres, el juvenil de Peñarol que debutó con la celeste el jueves frente a Paraguay. Publicó una foto junto a él con el texto: "Felicitaciones por el debut Facundo Torres y que sea el primero de muchos".

El saludo de Suárez a Facundo Torres

Además, el padre de Torres narró en el programa Peloteando Deportivo de 970 AM que su hijo le contó lo que vivió con el delantero del Atlético de Madrid: "Me subí al ómnibus y estaba Suárez solo en el asiento y yo por supuesto, me fui a sentar en otro lugar, ¡no me iba a sentar con Luis Suárez! Me dijo: ‘Bo, pendejo, vení para acá, sentate acá conmigo’, y yo me senté papá'".

Ocampo y Torres son las caras nuevas de la selección. Sus destacados rendimientos en sus equipos, Nacional y Peñarol, los llevaron al Complejo Celeste y están sumando sus primeros días junto al seleccionado. Torres tuvo muy buenos minutos en su debut, el empate 0-0 de Uruguay ante Paraguay.

Sandro Pereyra / Pool / AFP

Facundo Torres en su debut ante Paraguay

Por eso Suárez los puso bajo sus alas y trata de protegerlos. Lo mismo que él está haciendo con estos futbolista jóvenes, lo hizo Sebastián Abreu con él cuando comenzó a desandar su propio camino con la selección hace 14 años. En esa época el Loco ya era un futbolista que rondaba los 30 años y con una trayectoria larga y plagada de goles.

Abreu conoció a Suárez incluso cuando empezó a jugar en Primera división de Nacional, porque compartieron el plantel de 2005. Es más, el Loco le dice "hijito" y el Pistolero lo llama "papi", en tono coloquial.

Suárez y Abreu cuando compartían la celeste

Es indudable que Abreu fue importante para Suárez en sus inicios en el fútbol y eso es lo que trata de transmitir ahora el salteño a sus 34 años. Para los jugadores que rondan los 20 y que se están incorporando a la selección, Suárez es un verdadero ídolo, un ejemplo a seguir, alguien a quien vieron de niños y con quien jugaron en la PlayStation.