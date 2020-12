Nacional, Independiente y el grito de una clasificación a cuartos de final que espera en la garganta

Nacional volverá a definir una serie de octavos de final de la Copa Libertadores este miércoles en el Gran Parque Central desde la hora 19:15, cuando reciba a Independiente del Valle luego de empatar 0-0 en el partido de ida.

En lo que va del siglo, desde 2001 a la fecha, en 14 ediciones el tricolor llegó a la instancia posterior a la fase de grupos.

Sin tener en cuenta el presente torneo, solo en cuatro ocasiones logró superar esa ronda para llegar a cuartos de final, y de esas cuatro, solo en una pudo meterse en semifinales, en la recordada Copa de 2009.

En las tres ocasiones que avanzaron a cuartos en cancha, porque en 2009 lo hicieron debido a que San Luis de México fue excluido del certamen, los albos siempre definieron la serie de visitante, por lo que hoy, para seguir en el torneo, deberán dar vuelta ese historial.

Leonardo Carreño

Desde 2001

El siglo de la Libertadores para los tricolores comenzó en la edición del año 2001, en la que quedó eliminada en octavos de final tras perder los dos partidos ante América de Cali. El primero, en Colombia, lo ganaron los locales por 2-0, mientras que la vuelta, en el Centenario, también fue para los cafeteros, por 3-1, con gol de Richard Morales para los albos, quienes eran dirigidos por Hugo De León.

“Perdimos allá y perdimos acá”, dijo a Referí Ruben Sosa, al recordar aquella llave. “Ya era complicado allá América de Cali y acá nos ganaron también. Era un equipazo, muy fuerte que nos cortó la ilusión”, agregó el exdelantero que en aquel año jugó su última Libertadores antes de retirarse. “Ahí yo me retiré con el Hugo”.

Al año siguiente, pero con Daniel Carreño al frente de Nacional, ambos equipos volvieron a enfrentarse en la misma instancia, pero la historia fue diferente.

El tricolor comenzó la serie de local y ganó 1-0 con un gol de Marco Vanzini en el Centenario en el minuto 87. La revancha, en Cali, fue 0-0 y de esa forma los albos avanzaron a cuartos de final, donde luego fueron eliminados por Gremio al caer 1-0 en Porto Alegre y empatar 1-1 en Montevideo, con otro gol del Chengue.

¿Influye la localía en estos partidos? “De local tenés que ganar 1-0, con ese resultado tenes una ventaja bárbara porque te vas con 1-0 de local y si vas afuera y haces un gol, es doble, es como ganar 3-0”, comentó Sosa.

“Lo más importante es ganar en tu casa. Obvio que este año es muy complicado porque no hay gente, porque si no este miércoles el Parque Central estaba abarrotado”, agregó. “Creo que al jugador eso lo bajonea un poco, porque al no haber público no es fácil. Debe ser horrible salir del túnel y no ver a nadie”.

Infartante serie con Santos

Al año siguiente, con Carreño al frente del equipo, Nacional protagonizó la inolvidable serie de octavos ante el Santos de Robinho y Diego, hoy en Flamengo, que tenía a Emerson Leao como técnico.

La llave terminó con un global de 6-6. En el Centenario, los brasileños comenzaron 2-0 arriba, pero el partido tuvo un electrizante final y terminó 4-4, con goles de Gabriel Alvez, Horacio Peralta, Diego Scotti y el camerunés Benoit para el empate definitivo en el 90+4.

La revancha en Vila Belmiro fue una verdadera batalla. Los tricolores comenzaron abajo, pero Sebastián Eguren empató el partido con un golazo de chilena y dos minutos después Fabián O’Neill hizo magia y marcó un recordado golazo de tiro libre por afuera de la barrera.

Pero Santos lo volvió a igualar 2-2, el partido fue a penales (no había diferencia de gol de visitante aún) y los brasileños avanzaron a cuartos por 3-1 en una definición en el que el único tanto tricolor lo hizo Gustavo Munúa.

En 2004, Nacional fue primero e invicto en su serie, en la que estaba Independiente de Avellaneda, pero en octavos tropezó con Deportivo Táchira de Venezuela. El equipo de Santiago Ostolaza pagó caro la derrota por 3-0 de visitante y en la vuelta en el Centenario no pudo pasar del empate 2-2, con goles de Lucho Romero y Carlos Valdez.

Dos años después, Nacional volvió a darse contra el muro de los octavos de final al perder la serie ante Internacional. La historia comenzó mal en el Parque, donde los albos, dirigidos por Martín Lasarte y con Gonzalo Castro como titular perdieron 2-1 de atrás.

Marco Vanzini abrió la cuenta, pero luego lo dio vuelta Inter. Lasarte mandó a la cancha a Luis Suárez, en el año de su debut, para buscar empatar, pero no pudo marcar. En la vuelta, fue 0-0. Luego, Inter sería el campeón.

En 2007, Nacional, nuevamente con Carreño al mando, logró sortear los octavos de final ganándole a Necaxa. Comenzó en el Parque, donde ganó 3-2 con tantos de Diego Vera, Diego Godín y Jorge “Malaka” Martínez, quien también anotó el gol del triunfo 1-0 en México.

Pero la ilusión se cortó en cuartos de final ante Cúcuta, que ganó 2-0 en Colombia y luego rescató un empate en Montevideo.

La campaña de Pelusso

Gerardo Pelusso tomó la conducción de Nacional en el 2008, y en la Copa Libertadores quedaron eliminados en octavos de final ante Sao Paulo, con un 0-0 en el Parque y una derrota 2-0 en Brasil.

Fue la edición previa a la de 2009, la mejor participación de los albos en la Copa desde 1988 cuando la ganaron. “Tengo el recuerdo de toda la campaña de un año espectacular, porque fue un año muy bueno en el que llegamos a la semifinal de la Copa y fuimos campeones del Uruguayo”, recordó Pelusso a Referí.

En aquel torneo, Nacional fue primero en su serie y pasó lo octavos de final sin jugar debido a que San Luis de México fue excluido del certamen por la gripe porcina. Luego, en cuartos, eliminó a Palmeiras y en semis cayeron ante Estudiantes.

“Fue la mejor campaña de Nacional en los últimos 30 años, fue muy buena”, dijo el hoy exentrenador.

Para Pelusso, el tema de la localía en el contexto actual, sin público, “hoy no es tan influyente”. “En la situación que estamos viviendo hoy no tiene mayor influencia el hecho de jugar de local primero y de visitante después o al revés. Cuando jugas con estadio lleno y todo el ambiente, ahí sí dame para definir de local. Eso es en fútbol en condiciones normales. ¿Por qué? Porque hay un ambiente. Hay ciudades que son muy futboleras y cuando llegas al aeropuerto, ya cuando estás en la aduana te están haciendo sentir que sos visitante, como en el hotel, en el viaje, el estadio, el estadio lleno…”, opinó. “El estadio lleno yo siempre lo quiero a favor y no en contra”.

“Porque, además, los números ahora hay estadísticas que dicen, en primer lugar, que ganan muchos más puntos los visitantes ahora que antes. Porque el ambiente influye. Y porque hay menos expulsados ahora que antes en los equipos visitantes. Porque antes con la presión, el público y una serie de cosas más, los árbitros mostraban más tarjetas a los visitantes que ahora. Y les mostraban menos tarjetas a los locales que las que les están mostrando ahora”, agregó.

Luego de aquella copa, Nacional nunca pudo pasar los cuartos de final. En 2010, con Eduardo Acevedo, cayó ante Cruzeiro con un global de 6-1, mientras que en 2013, con Rodolfo Arrubarrena como DT, luego de ser primero en el grupo que compartió con Boca, fue eliminado por Garcilaso de Perú por penales en el Centenario.

Aquella llave comenzó con triunfo 1-0 de los incaicos y con victoria tricolor en Montevideo con gol de Gonzalo Bueno. Fueron a penales y en la definición solo marcó Adrián Romero, fallando Álvaro Recoba y Diego Arismendi.

La última gran actuación copera de Nacional fue la de la Libertadores 2016, con Gustavo Munúa como técnico, cuando el equipo pasó los octavos con un memorable 2-2 ante Corinthians en Brasil, para luego caer por penales ante Boca Juniors tras una digna actuación.

En aquel equipo estaba Nico “Diente” López, quien se lesionó para el partido de vuelta y forzó para entrar en los últimos minutos en La Bombonera.

AFP

Las últimas dos veces que Nacional pasó la fase de grupos se despidió en octavos. En 2017, ante Botafogo, cayendo 1-0 en el Parque, en el recordado partido donde se reclamó un penal por mano que el chileno Julio Bascuñán no vio, mientras que en la vuelta ganaron los brasileños por 2-0.

Y la última fue el año pasado, cuando el equipo nuevamente cayó en el Parque por 1-0, esta vez ante Inter, para luego perder por 2-0 en Brasil.

Nacional, el principal representante uruguayo en la Copa Libertadores en los últimos años, tendrá este miércoles una nueva oportunidad para avanzar y ratificar esa condición en el continente.

Pelusso: “Nacional tiene todo dado para clasificar acá”

"El hecho de ser local o visitante, sin público, ahora en algunos casos ya no influye. Lo de Nacional sí influye y fue positivo el resultado que sacó de visitante, porque allá, si vas a jugar con Independiente del Valle, el problema no es el público, sino Quito y su altura. Y eso sí lo sorteó Nacional. Creo que hizo un buen partido, sacó un buen resultado y quedó bien perfilado.

Independiente del Valle tiene un estilo, tiene una política deportiva que es la de formar jugadores y ellos mismos promocionarlos y venderlos. Lógicamente, que juega el equipo. Pero este Independiente de Valle de 2012 no es el mismo del año anterior. Se le han ido jugadores importantes, otros jugadores importantes no los tiene… En este momento veo que es un momento propicio para ganarle después de ver el resultado de ida, tiene todo dado para clasificar acá", dijo el entrenador.

Las veces que Nacional llegó a octavos o superó esa instancia en este siglo

2001: Octavos de final

América de Cali 2-0 Nacional, Nacional 1-América 3

2002: Cuartos de final

En octavos: Nacional 1-0 América de Cali, América 0-0 Nacional

2003: Octavos de final

Nacional 4-4 Santos, Santos 2-2 Nacional (3:1)

2004: Octavos de final

Táchira 3-0 Nacional, Nacional 2-2 Táchira

2006: Octavos de final

Nacional 1-2 Internacional, Internacional 0-0 Nacional

2007: Cuartos de final

En octavos: Nacional 3-2 Necaxa, Necaxa 0-Nacional 1

2008: Octavos de final

Nacional 0-0 Sao Paulo, Sao Paulo 2-0 Nacional.

2009: Semifinal

En octavos: avanzó sin jugar debido a que San Luis fue excluido.

2010: Octavos de final

Cruzeiro 3-0 Nacional, Nacional 1-3 Cruzeiro

2013: Octavos de final

Garcilaso 1-0 Nacional, Nacional 1-0 Garcilaso (1:3)

2016: Cuartos de final

En octavos: Nacional 0-0 Corinthians, Corinthians 2-Nacional 2

2017: Octavos de final

Nacional 0-Botafogo 1, Botafogo 2-0 Nacional

2019: Octavos de final

Nacional 0-1 Inter, Inter 2-0 Nacional

Los detalles

Nacional-Independiente del Valle

Instancia: octavos de final de la Libertadores

Resultado de ida: 0-0

Día: miércoles 2 de diciembre

Hora: 19.15

Cancha: Gran Parque Central

Posibles alineaciones:

Nacional: Sergio Rochet - Armando Méndez, Mathías Laborda, Renzo Orihuela, Agustín Oliveros - Joaquin Transante, Felipe Carballo, Rafael García, Emiliano Martínez, Alfonso Trezza - Gonzalo Bergessio. DT: Jorge Giordano.

Independiente del Valle: Jorge Pinos - Richard Schunke, Luis Segovia, Angelo Preciado, Beder Caicedo - Cristian Pellerano, Lorenzo Faravelli, Christian Ortiz, Jacob Israel Murillo, Bryan García - Gabriel Torres. DT: Miguel Ramírez.