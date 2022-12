Nacional renovó a una figura que dijo que “ni loco” iría a Peñarol: "Traicionar así, no"

Entre las presentaciones y renovaciones de Nacional comunicadas este jueves, los tricolores oficializaron la extensión de contrato de Christian Almeida, lo que ya había sido anunciado por el jugador en sus redes y que esperaba la confirmación oficial del club en el actual período de pases.

El defensa de 33 años amplió su vínculo con los albos, a los que llegó en 2021 y con los que fue campeón del pasado Uruguayo 2022.

De esta forma, Nacional retiene a un jugador que puede emplear de zaguero y también de lateral izquierdo, y que habitualmente ha sido suplente.

Por el Uruguayo jugó 13 partidos en 2021 y nueve en 2022, mientras que por copas internacionales disputó cuatro encuentros en 2021 y tres en 2022.

“Ni loco” a Peñarol

Este viernes Almeida habló sobre la situación del zaguero brasileño Léo Coelho, quien tendría acordada su llegada a Peñarol tras finalizar su contrato con Nacional este 31 de diciembre.

“No sé si ya arreglo o no”, dijo Almeida a Las voces del fútbol de 1330 AM, desde donde le confirmaron que el presidente aurinegro Ignacio Ruglio les adelantó que el brasileño tiene acordado un contrato de tres años con los mirasoles, que firmará cuando termine su vínculo con los tricolores

“Parece raro porque estaba con nosotros hasta hace unos días. Solo él puede hablar por qué tomó esa decisión. Yo esas cosas no la haría”, dijo el Keke.

Consultado por si él iría a Peñarol, Almeida dijo: “No, ni loco”. Ante la consulta de si no haría eso por ser hincha de Nacional, respondió: “Sin duda que es por eso”.

“No estaría feliz entrenando con esos colores todos los días”, expresó.

Además, agregó: “A mí la plata no me mueve en ese sentido, para traicionar así no. Y no sería feliz yo y mi familia tampoco”.

Consultado por si tomaba como una traición la decisión de Coelho en caso de pasar a Peñarol, dijo que “lo que pasa es que es extranjero” y que por eso podría no importarle la rivalidad entre ambos clubes.

“Quizás no lo vive como lo vivo yo. Yo esa decisión no la tomaría nunca, él tendrá sus razones y sus explicaciones para haber tomado esa decisión”, señaló el Keke.