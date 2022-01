Neil Young amenaza con retirar su música de Spotify a causa de un polémico podcast antivacunas

El músico canadiense Neil Young advirtió a Spotify que retirará su música de la plataforma de streaming si no dan de baja la presencia en su catálogo de uno de los podcast más populares de Estados Unidos. A través de una carta abierta publicada en su sitio web y que luego eliminó, Young pidió la eliminación de The Joe Rogan Experience, en el que el cómico y conductor ha manifestado su apoyo a teorías conspirativas vinculadas al covid-19, y ha alentado a que no se vacune a niños y adolescentes.

"Estoy haciendo esto porque Spotify está difundiendo información falsa sobre las vacunas, lo que podría causar la muerte de aquellos que se la creen", escribió Young, de 76 años, en el texto remitido a sus mánagers y al sello Warner. "Quiero que le hagan saber saber inmediatamente a Spotify HOY que quiero sacar toda mi música de su plataforma", continuó. Leé también Damon Albarn dijo que Taylor Swift no escribe sus canciones y Gabriel Boric, el presidente de Chile, salió a defenderla "Pueden tener a Rogan o a Young. No a ambos", sentenció. Por el momento, la obra del canadiense se mantiene en la plataforma. El podcast de Rogan acumula millones de escuchas (firmó un contrato de exclusividad de US$ 100 millones con Spotify el año pasado), pero sus críticos dicen que es una plataforma para vender teorías de conspiración y desinformación, particularmente sobre el covid-19, a través de entrevistas a médicos desacreditados por haber compartido información falsa sobre el virus y por haber comparado a la pandemia con el Holocausto judío. Leé también “Hipnosis masiva”: Eric Clapton vuelve a generar polémica con discurso antivacunas Rogan desalentó la vacunación en las personas más jóvenes y promovió el uso no autorizado del medicamento antiparasitario ivermectina para tratar el virus. En diciembre, 270 médicos y profesores firmaron una carta abierta a Spotify pidiéndole al servicio que "moderara la desinformación en su plataforma". Con información de AFP