“Hipnosis masiva”: Eric Clapton vuelve a generar polémica con discurso antivacunas

Eric Clapton volvió generar una polémica en torno a sus declaraciones sobre la pandemia y la vacunación.

Clapton ha sido noticia en durante la pandemia por su postura contra las medidas sanitarias, además de negarse a tocar en lugares para personas vacunadas y, según publicó la revista Rolling Stone, por financiar la principal banda antivacunas del Reino Unido.

El discurso del músico se ha ido radicalizando a lo largo de los meses. Ahora, el autor de Tears in Heaven se adhirió a la teoría conocida como “psicosis de formación de masas”, que se ha convertido en una de la más difundidas por los antivacunas y asegura que la población está sometida a una "hipnosis masiva" para recibir la vacuna que funciona mediante "mensaje subliminales". El músico, de 76 años, cree que ahora tiene la misión de difundir esta “verdad”.

“Comencé a darme cuenta de que realmente había un memorándum. Es genial, ya sabes, la teoría de la formación de hipnosis masiva. Pude verlo entonces. Una vez que comencé a buscarlo, lo vi en todas partes”, dijo en una entrevista con Dave Spuria en su canal de Youtube haciendo referencia a una supuesta campaña de mensajes subliminales de salud pública, con el objeto de hacer que la gente se vacune. Una herramienta que, dice Clapton, es clave en la “hipnosis masiva”.

“Instigó algo, que realmente estaba latente, pero luego estos tipos que estaban en el poder realmente comenzaron a enfadarme, y a todos. Pero yo tenía una herramienta, yo tenía una vocación, y puedo hacer uso de eso”, dijo el músico.

Entonces el guitarrista se unió con el cantante Van Morrison, quien también ha sido polémico por su postura contra las medidas sanitarias, para difundir su mensaje. Lanzaron el tema Stand and Deliver, donde dicen: "dejas que pongan el miedo en ti, pero ni una palabra de las que has escuchado es verdad". Y, más recientemente, el Clapton publicó Heart of a Child, donde le pregunta al oyente si "quiere ser un hombre libre o quiere ser un esclavo".

No existe información científica que sugiera que las vacunas funcionan como un instrumento de control masivo, a pesar de lo que dicen Clapton y la banda antivacunas que financia. Sin embargo, sí existe vasta evidencia sobre los beneficios de las vacunas.