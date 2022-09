Netflix Uruguay: ¿qué fue lo más visto la última semana? Los rankings del 19 al 25 de setiembre

Diario de un gigoló continúa una semana más como la serie más vista en Uruguay a través de la plataforma de streaming Netflix. Según la página web FlixPatrol, Destino: La saga Winx, basada en la serie animada El Club Winx, y Cobra Kai, con su flamante quinta temporada, completan el podio de la semana del 19 al 25 de setiembre.

La película Inseparables continúa en el puesto de plata, al igual que la semana pasada, pero ahora es superada por Revancha ya —que cuenta con actores de Riverdale, Euphoria, Stranger Things y hasta Game of Thrones—, y precedida por Dolittle.

Las series más vistas en Uruguay

Diario de un gigoló Destino: La saga Winx Cobra Kai Santo Desaparecida en Lørenskog DAHMER Pasión de gavilanes The Crown Donde hubo fuego Narcosantos

Las películas más vistas en Uruguay

Revancha ya Inseparables Dolittle Yo era famoso La escuela católica El hombre invisible El perfumista Sin aliento Lou Final del camino

¿Cuánto cuesta Netflix en Uruguay?

Netflix presenta tres tipos de membresía mensual: básico (cuesta US$ 8,99), estándar (US$ 12,99) y premium (US$ 15,99).

La opción más barata permite que solo un dispositivo vea contenido a la vez y que también en solo uno se puedan almacenar descargas; además, no tiene permitido ni el modo HD, ni el modo Ultra HD.

La opción estándar, por otro lado, permite que dos dispositivos vean contenido simultáneamente y hagan descargas. La resolución HD está disponible en este plan.

Por último, la opción premium permite que cuatro dispositivos reproduzcan contenido a la vez y almacenen sus descargas. Tanto la resolución HD como Ultra HD están disponibles con este precio.