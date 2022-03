Nike quiere ser una marca de lujo y permitirá elegir los colores de sus zapatos

Más de moda que nunca, el mercado de streetwear no deja de crecer y Nike, que lo que ve reflejado en sus números, busca aprovechar esta tendencia para hacer una verdadera transformación: convertirse en una marca de lujo, exclusiva, un etiqueta de alta gama que todos quieran vestir.

Para ello, según explica The Washington Post, la marca de la pipa cuyo nombre se lo debe a Niké, la diosa de la victoria, inició un cambio en su estrategia de ventas y abandona grandes tiendas, como Foot Locker, para conseguir exclusividad.

La nueva estrategia de Nike

En este camino a convertirse en la Gucci o la Louis Vouitton del streetwear, ¿qué es lo que quiere hacer Nike? En primer paso fue dejar de ser una marca asociada únicamente al deporte.

Y ahora quiere pasar al siguiente nivel: convertirse en un etiqueta de lujo. Y una manera de llegar a eso es sea Nike la única que venda sus productos y así poder fijar los precios como quiere, y no penar por las promociones o descuentos que se ofrecen en otros locales que ofrecen sus productos.

Por otra parte, le da un prestigio superior a la marca: Nike no se consigue en cualquier lado y a cualquier precio, sino solo en Nike.

Uno de los primeros afectados por este cambio de estrategia es Foot Locker, la multinacional dedicada a la venta de calzado y ropa donde hay miles y miles de productos Nike. Según reportó The Washington Post, el valor de mercado de Foot Locker se derrumbó un 25% -una caída jamás vista en los últimos 40 años- después de conocerse la noticia de que los estilos más demandados de Nike ya no irían a sus tiendas.

Nike era el mayor proveedor individual de Foot Locker. La multinacional informó el viernes pasado que ninguna marca representaría más del 60% de las compras totales de la cadena este año, frente al 70% en el año fiscal 2021 y al 75% en el año anterior.

Estas noticias no fueron nada buenas para Dick's Sporting Goods y JD Sports Fashion de Europa, empresas similares a Foot Locker, que probablemente sufran el mismo destino.

Nike venderá únicamente mediante los canales que controla (tiendas y sitios web, por ejemplo), lo que le posibilita una atención al cliente diferencial y un posicionamiento de marca diferentes.

Y eso ya se evidencia en la venta de productos hechos a medida para cada cliente, como zapatillas con colores elegidos por el comprador o bolsos con un nombre específico.

De esta manera, explicó el Washington Post, Nike sigue los pasos de marcas de lujo como Gucci o Louis Vuitton, que ya no venden sus productos en grandes almacenes que ya no consideran lujosos.

Además, si unas zapatillas de moda se venden solo en Nike, no hay riesgo que su precio se vea afectado por rebajas o promociones en otro lado. Nike monopolizará el mercado de sus propios productos . Esto no significa que Nike desaparecerá del mercado del deporte o de los grandes almacenes, sino que esos dejarán de ser los lugares comunes de la marca.

Los números del streetwear

El streetwear fue hasta los 2000 parte de una subcultura, pero ahora es una i ndustria valorada en u$s 185.000 millones . Y todos están interesados en ella, desde marcas de alta costura como Gucci y Prada hasta casas de subastas como Sotheby's y Christie's.

Cuando las marcas de lujo crean zapatillas de edición limitada en colaboraciones que unen la alta moda y la ropa casual, esa exclusividad inevitable termina en el bloque de subastas para que los coleccionistas, entusiastas e incluso revendedores pujen por ella. Se puede ganar dinero con la ropa de calle, y tanto las personas como las empresas no pierden el tiempo tratando de sacarle el máximo partido posible. Nike, en este sentido, tiene una ventaja: la hacía antes que estuviera de moda.

Por otro lado, Nike adquirió la empresa RTKFT, que se dedica a la producción de ropa y calzado online. Según confirmó The Fashion Law, Nike ya presentó un puñado de nuevas solicitudes ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos en relación con proyectos provenientes de RTKFT. ¿Qué vendería? Hay varias clases de productos: Nike está construyendo su universo 'Nikeland' dentro del metaverso de Roblox producen ropa que no existe materialmente, sino que se muestra en redes sociales, es decir, proporcionar en línea, calzado virtual no descargable, prendas de vestir, artículos para la cabeza, gafas, bolsos, bolsos deportivos, mochilas, equipos deportivos, arte, juguetes y accesorios para su uso en entornos virtuales.

El Cronista - RIPE