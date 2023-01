“No está al nivel de un funcionario público”: la respuesta de los propietarios argentinos al director de turismo de Maldonado por "malos tratos" a turistas

El pasado 6 de enero el secretario de la Asociación de propietarios Argentinos en Uruguay (APAU), Alfredo Girelli dijo, en diálogo con Café & Negocios, que esta temporada recibieron comentarios de argentinos sobre “malos tratos injustificados” por parte de algunos uruguayos. Tres días después el director de Turismo de Maldonado, Martín Laventure, salió al cruce de las declaraciones y afirmó que lo que dicen “no responde a la realidad y es una falta de respeto, fundamentalmente a los trabajadores y a la gente del departamento que no se lo merece".

Ahora, el representante de los argentinos volvió a la carga y afirmó que —con sus declaraciones— Laventure “no está al nivel de un funcionario público”.

Girelli definió la respuesta del jerarca como “agresiva y autoritaria” e hizo hincapié en que, desde la agrupación, nunca generalizaron acerca de los malos tratos de los uruguayos, pero “mentiría si dijera que no pasa", recalcó el representante de APAU.

“A mí me llama la atención porque lo que valora el turista en general y el argentino en particular es el trato que la gente del departamento tiene hacia ellos y la muy buena relación que tienen", había dicho Laventure a El Observador a lo que Girelli respondió: "Por el nivel jerárquico que tiene dudo que desconozca eso", indicó haciendo referencia a su propia experiencia y a otros argentinos que, a raíz del artículo, han contado sus experiencias negativas durante el verano.

El secretario de APAU aclaró: “En ningún momento fue nuestra intención faltarle el respeto a alguien, eso lo hace él al decirlo; sería como un político de los de aquí (Argentina) que busca generar una grieta", se explayó el representante de la agrupación integrada por 120 propietarios del país vecino.

Girelli sostuvo además que todos los comentarios surgidos desde la agrupación son en pos de mejorar. “Lo más fácil es levantar valija y no ir más; si no lo hacemos es porque tenemos cariño por el lugar y porque nos gusta”, dijo.

El representante de la agrupación hizo énfasis en la importancia de tener el derecho de transmitir la experiencia que viven los argentinos en Punta del Este. "Si nos responde un funcionario público diciendo que es una falta de respeto, como poniendo a unos de un lado y a otros de otro, lejos de acercarnos su respuesta busca formar dos frentes", afirmó Girelli y señaló que la respuesta del director de la comuna lo decepcionó.

Derecho a quejarse

En su intercambio con El Observador, Laventure recordó los pedidos de reducción de la contribución inmobiliaria que la agrupación había realizado en temporadas anteriores. "Esa asociación tiene muy poca representatividad, hicieron algunos reclamos el año pasado y no fueron de recibo. La conducta de los contribuyentes echó por tierra todo lo que planteaban", comentó el jerarca municipal.

A propósito, Girelli respondió: "Nos ajustamos a derecho, uno tiene que pagar y poder quejarse". El vocero de la agrupación aseguró que no pueden hacer una “rebeldía impositiva” y decirle a la gente que no pague, “no corresponde”, indicó y apuntó que todos los integrantes de la agrupación “cumplen con la contribución puntualmente". "Cumplir no significa que uno no pueda quejarse", finalizó.