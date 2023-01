"No tiene nada que ver con la realidad, es una falta de respeto": director de Turismo le contestó a propietarios argentinos

El director de Turismo de Maldonado Martín Laventure dijo que los comentarios de la Asociación de Propietarios Argentinos en Uruguay (APAU) sobre supuestos malos tratos a argentinos "no tiene nada que ver con la realidad". El secretario de APAU, Alfredo Girelli, había dicho a Café y Negocios que recibieron comentarios de compatriotas sobre “malos tratos injustificados” por parte de algunos uruguayos.

"Es un comentario que no tiene nada que ver con la realidad. A mí me llama la atención porque lo que valora el turista en general y el argentino en particular es el trato que la gente del departamento tiene hacia ellos y la muy buena relación que tienen", dijo Laventure a El Observador.

A su vez, añadió: "Lo que dicen no responde a la realidad y es una falta de respeto, fundamentalmente a los trabajadores y a la gente del departamento que no se lo merece".

APAU había criticado duramente el costo de la contribución en 2021. "Esa asociación tiene muy poca representatividad, hicieron algunos reclamos el año pasado y no fueron de recibo. La conducta de los contribuyentes echaron por tierra todo lo que planteaban", comentó el jerarca municipal.

Girelli había dicho que es de orden no generalizar esta situación en todos los uruguayos, pero "que si dijera que no pasan, estaría mintiendo". A propósito contó casos específicos al respecto, uno de ellos que hasta él mismo protagonizó: "Hace una semana estaba con el auto en Maldonado, y pasa una señora en una moto que me ve la patente y me grita porteño de mierda", recordó.

En este sentido, afirmó que las quejas que llegan a APAU son más que nada de situaciones como las que vivió él, que "simplemente por tener una patente argentina" lo insultaron.

En la entrevista, Girelli recordó lo que dijo el humorista uruguayo, Sebastián Almada, en el programa televisivo Intratables: "Los argentinos nos quieren muchísimo a los uruguayos, nos respetan. No es mutuo", afirmó. Luego añadió que el uruguayo no quiere tanto al argentino.