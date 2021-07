"No soy piñata para que me manoseen": se picó la B y el técnico de Central Español fue agredido

Central Español le ganó 2-1 a Albion el miércoles por la quinta fecha del Campeonato Uruguayo de la Segunda división en el estadio Charrúa.

El partido terminó con problemas, porque el técnico de Central, Mario Szlafmyc, fue agredido primero por Federico Velázquez, jugador de Albion, y luego por el utilero de Albion, el exfutbolista camerunés Alain Koussom, quien también terminó encarando a Szlafmyc, como informó Referí.

Captura de pantalla

La agresión de Velázquez

Szlafmyc contó que todo empezó cuando él reclamó al árbitro pidiendo la expulsión de un jugador de Albion y él lo amenazó desde lejos: "En voz alta desde el área de la cancha al área técnica me gritó 'te espero en el vestuario', lo que yo considero una amenaza", explicó Szlafmyc en el programa 100% Deporte de Sport 890

Cuando terminó el encuentro, jugadores y personas allegadas a Albion se acercaron al técnico, le tocaron la cara y él se cayó dos veces al suelo: "Me vi agredido. No me lastimó, pero me manosearon la cara dos veces y yo no soy piñata para que me manoseen. No encontré otro camino que echarme para atrás y tratar de escaparme de la situación, no quise exagerar", agregó el DT.

Captura de pantalla

La agresión del utilero

Luego señaló que al jugador Velázquez lo conoce desde hace varios años, por lo que entiende la reacción como algo que pasó en el partido y quedará ahí.

Desde las redes sociales le endilgan al entrenador de 31 años que se excedió al tirarse al piso como lo hizo.