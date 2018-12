Nueva Chevrolet Spin con más espacio

General Motors Uruguay realizó la presentación de la nueva monovolumen Chevrolet Spin en el jardín del Hotel Le Bibló. La nueva Spin se destaca por sus tres filas de asientos brindando capacidad para 7 pasajeros y el sistema My Link nueva generación que permite dictar y escuchar mensajes a través del sistema de audio del vehículo, obtener condiciones de tráfico actualizadas a través de Waze, buscar puntos de interés e incluso acceder a aplicaciones como Spotify.



En Uruguay la nueva monovolumen estará disponible en dos versiones, LTZ MT y LTZ AT, con motor de 1.8 litros a nafta. La versión LTZ MT cuenta con una caja manual de 5 velocidades, mientras que la AT de 6 velocidades.