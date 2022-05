Nueva fórmula de Dove: un antitranspirante pensado para todo tipo de piel

En el cuidado estético las axilas no siempre son la prioridad pero son muy delicadas. Por eso, la marca de cuidado personal Dove ha diseñado un antitranspirante con una fórmula propia, con la intención de mantener la piel de las axilas suave y tersa a todas las edades pero, especialmente, para los adolescentes.

“Venimos trabajando desde hace bastante tiempo en promover una belleza diferente y lo hacemos a través de nuestras campañas y actividades; cuestionamos los estereotipos y las imágenes impuestas. Porque entendemos que la autoestima es parte muy importante para estar bien con uno mismo, feliz y mejor”, afirmó la brand manager de Dove de Unilever, Agustina Alcántara.

Desde 2004, Dove trabaja sobre la percepción de conceptos como la belleza y la autoestima, y por ello impulsó la iniciativa Dove Day, un programa de talleres que aborda esos aspectos, dictado directamente a los jóvenes. El Dove Day es un programa que se realiza anualmente en 142 países. En Uruguay se hace de forma ininterrumpida desde 2014 y ha alcanzado a más de 25 mil jóvenes.

“El compromiso que tenemos desde la marca es acompañar a las personas en el desarrollo de su confianza personal y corporal. Y, como en este caso, siempre trabajamos con niños y adolescentes”, dijo y añadió: “Conocemos los gustos del consumidor. Somos una marca que trabaja en pos de otras cosas, no solo de vender productos”.

En este contexto, el antitranspirante de Dove procura “hablarles” a estos adolescentes que “empiezan a transpirar” en el camino de su desarrollo. “A veces no saben muy bien qué elegir, qué tipo de producto usar; incluso, a los padres les pasa que sus chicos en pleno desarrollo comienzan a transpirar con más olor y no se dan cuenta. O muchas veces no saben qué usar contra eso. Por tanto, buscamos hablarles a los papás para darle la seguridad del tipo de producto que pueden elegir en el momento del desarrollo de los adolescentes”, ahondó Alcántara.

Al respecto, la brand manager de Dove explicó la diferencia entre el desodorante y el antitranspirante. El desodorante tapa el olor pero no reduce la transpiración, y es confeccionado en base a alcohol, con lo cual “puede irritar la piel de estos chicos, que la tienen a veces más sensible”. Sin embargo, los antitranspirantes sí disminuyen la transpiración y la evitan; además tienen el perfume que combate el mal olor que, básicamente “se da por las bacterias que están en esa zona de las axilas”.

Para ello, Dove presenta una fórmula patentada, “probada y testeada”, según Alcántara, con un cuarto de crema humectante y óleo protector que “brinda protección extra para la piel delicada”. “Queremos transmitir a los papás que estos productos son aptos para los chicos que están transitando esta transición de la adolescencia; darles la información de cómo elegir este tipo de productos”, insistió. También dejó en claro que estos antitranspirantes son para todo público: “Lo pueden usar todas la personas”.

Con una fórmula probada.

Este producto de Dove viene en tres presentaciones: en aerosol, en roll on y en barra. “Esto es un poco a gusto del consumidor. Dentro de cada una de las presentaciones, hay distintas variedades. El original, que es aroma bastante clásico de Dove, es de los más vendidos”, detalló Alcántara.

También está la opción Invisible Dry, que no deja manchas en la ropa, y otras que apuntan más que nada a distintos aromaes, como los frutales o cítricos, que forman parte de “nuestra línea go fresh”. “Hay varias líneas dentro de esto y ahí se busca el aroma que más guste. El portafolio más completo viene en aerosol, el formato que se vende más en el mercado”.

Que proteja y que hidrate

Por su parte, la dermatóloga Gimena Vidal remarcó que los antitranspirantes de Dove son productos que cumplen todos los requisitos para ser usados en todos los tipos de pieles, “sobre todo para los adolescentes con sus primeras sudoraciones o malos olores”.

Se procura que “no irrite, que hidrate y que proteja, es lo que se busca siempre de un antitranspirante. Los desodorantes hacen el trabajo contrario porque suelen tener alcohol”, explicó. “Nunca recomendamos nada que contenga alcohol”, enfatizó.

Vidal comentó que la presentación de aerosoles resulta “más fácil de aplicar, y si realmente lo sabemos usar seca rápido”, sin manchar la ropa ni genera ningún otro tipo de problema.

El antitranspirante de Dove, dijo la dermatóloga, está hecho en base a sales de aluminio –que suelen encontrarse presentes en este tipo de producto–, con el añadido de la crema humectante y el óleo protector, el diferencial para que la piel siempre esté bien “hidratada y sin irritación de las axilas”.