Nuevo ajuste a la baja para los lácteos en Fonterra

La licitación de lácteos se llevó a cabo con un precio promedio levemente a la baja de 1,3%, situando ese valor en US$ 2.934 la tonelada.

En tanto, el principal producto exportado poe Uruguay cayó en el orden del 1,8%, ubicándose en US$ 2.768.

Al mediodía de este martes se conocieron los datos de una nueva subasta de la neozelandesa láctea, Fonterra –a través de su plataforma Global Dairy Trade–, en la que participaron un total de 179 participantes y se comercializaron 39.143 toneladas.

Por su parte, la manteca registró un valor de US$ 4.270 con una pequeña merma de 0,1%. Los quesos Cheddar se pagaron a US$ 3.503 con una baja de 3,5% y la leche en polvo descremada a US$ 1.980 con una disminución de 1,1%.

El próximo evento está previsto para el martes 2 de octubre.