Nuevo gobierno creará grupo para proponer directores de entes

El gobierno entrante prevé designar articuladores políticos de los socios de la coalición para que analicen en conjunto posibles nombres para integrar los directorios de los entes. Según indicaron a El Observador fuentes políticas, el grupo tendrá por objetivo recabar información y sugerirle alternativas al presidente electo, Luis Lacalle Pou, sobre las personas que creen más idóneas.

Una vez que el Poder Ejecutivo que asumirá el 1° de marzo encabezado por Lacalle los elija, deberá enviar las venias al nuevo Parlamento para que sean votadas y aprobadas por dos tercios del Senado.

Pero lo primero será resolver el Consejo de Ministros. El presidente electo dijo este viernes en una conferencia de prensa que espera “no demorar mucho” para anunciar la conformación de todo su gabinete y señaló que cuando esté “todo el equipo pronto” convocará a los medios para explicar las razones de las designaciones.

El presidente y la vicepresidenta electos se reunirán este lunes con Rodrigo Ferrés, encargado de la redacción del proyecto de ley de urgente consideración y posible nuevo prosecretario de Presidencia. Ferrés entregó el único borrado del proyecto a Lacalle y realizará una presentación para él y Argimón sobre su contenido.

Consultado por la prensa, Lacalle dijo que negociará “en los próximos días” el contenido del proyecto que tiene previsto remitir al Parlamento apenas asuma la Presidencia.

“Es un borrador y que puede ser reformado, no totalmente, pero es para discutir con los socios. Hasta que no la estudien y aprueben, no hay nada terminado. Es la propuesta que nosotros vamos a hacer en los próximos días”, dijo el mandatario electo.

Lacalle dijo que el nuevo gobierno tendrá “como meta, como fin, actuar de la manera más transparente y pública posible”, dijo. “No creemos en los ocultamientos, creemos en abrir la cancha, demostrar y que la gente vaya confiando en que las cosas que dijimos en la campaña son las que vamos a hacer”, sostuvo.

Lacalle también se reunirá este lunes con el presidente de la República, Tabaré Vázquez, para comenzar oficialmente la transición.

Entre las cuestiones que planteará el líder nacionalista, pondrá sobre la mesa la información acerca de la situación de la administración central y sus dependencias.

“Cuanta más información se nos brinde por parte del gobierno, menos profundas deberán ser las auditorías que vamos a hacer en todos los organismos. Ya anunciamos la existencia de auditorías, si el gobierno facilita información es mucho mejor para todos. Por ahí va la reunión con el presidente”, aseguró Lacalle en rueda de prensa, luego de reunirse en el hotel Radisson con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado.

También adelantó que, en el marco de la transición, hará algunos pedidos a Vázquez, por ejemplo la necesidad de que un delegado del nuevo gobierno participe en la próxima cumbre del Mercosur. “Ese es uno de los temas pero no me gusta anticiparme”, aclaró. Y añadió que “formalmente” es Vázquez quien tiene la potestad de acceder o no a los planteos.