Lacalle: "Cuanta más información se nos brinde, menos profundas deberán ser las auditorías"

El presidente electo Luis Lacalle Pou aseguró que el próximo lunes, cuando lo reciba el mandatario Tabaré Vázquez en la Torre Ejecutiva, planteará cuestiones relacionadas con la transición, entre ellas la información sobre la situación de la administración central y sus dependencias.

"Cuanta más información se nos brinde por parte del gobierno, menos profundas deberán ser las auditorías que vamos a hacer en todos los organismos. Ya anunciamos la existencia de auditorías, si el gobierno facilita información es mucho mejor para todos. Por ahí va la reunión con el presidente", aseguró Lacalle en conferencia de prensa, luego de reunirse en el hotel Radisson con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado.

También adelantó que, en el marco de la transición, hará algunos pedidos a Vázquez, por ejemplo la necesidad de que un delegado del nuevo gobierno participe en la próxima cumbre del Mercosur. "Ese es uno de los temas pero no me gusta anticiparme", aclaró. Y añadió que "formalmente" es Vázquez quien tiene la potestad de acceder o no a los planteos.

El nacionalista afirmó que este viernes recibió por parte del abogado Rodrigo Ferrés el primer boceto de la ley de urgente consideración. Lacalle anunció que el lunes se reunirá con Ferrés –encargado de la redacción del proyecto– y Argimón para discutir el contenido de la ley, que en los días posteriores será negociada con los socios de la coalición. "Es la propuesta que nosotros vamos a hacer en los próximos días", adelantó.

Consultado sobre si esperará a definir el gabinete para discutir la ley de urgente consideración, Lacalle afirmó que los dos temas corren por "carriles distintos" y que buscará trabajar en ambos al mismo tiempo.

Respecto al contenido del articulado, que en líneas generales adelantó durante la campaña, el presidente electo afirmó que es "muy extenso" y que puede tener modificaciones a raíz de los planteos de los demás socios de la coalición. "Para eso son los socios. No para imponer, sino para discutir los temas. Nada de lo que haya en la ley significa contrariar el espíritu de lo que firmamos y propusimos a la ciudadanía", dijo respecto al documento Compromiso por el país.

Gabinete

Lacalle también se refirió a las negociaciones de los últimos días para definir quiénes integrarán el Poder Ejecutivo en el próximo gobierno. A excepción de los ya anunciados Pablo Bartol (Desarrollo Social), Azucena Arbeleche (Economía y Finanzas) y Pablo da Silveira (Educación y Cultura), el nacionalista no confirmó públicamente ninguno de los nombres que suenan para encabezar las otras carteras del gobierno.

"Espero no demorar mucho", señaló y dijo que cuando esté "todo el equipo pronto" convocará a una conferencia de prensa para explicar las razones de las designaciones.

Consultado sobre los criterios que maneja para definir el gabinete, el presidente electo explicó que hay una combinación entre idoneidad y cuota política. "Hay una mezcla", dijo ante la pregunta y agregó que un Ejecutivo integrado por cinco partidos "tiene que tener peso político". "No puede ser consultivo, tiene que tener poder de decisión. Para eso, las primeras líneas deberían de tener un peso político específico. Secundado por idoneidad en todos los ámbitos, como vamos a tener en las presidencias de las empresas públicas", afirmó.

Respecto a ese último punto, aseguró que las empresas públicas tendrán como presidentes a personas que "no necesariamente" tienen participación política o militancia. Sin embargo, sostuvo que tendrán el "respaldo" del presidente, así como la coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, el de Industria, Energía y Minería, y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

La intención de Lacalle es que no haya "ministerios por partidos", aunque aseguró que quiere que el Partido Nacional tenga "participación" en todas las secretarías. Esto último no necesariamente implica que tenga participación "de primer orden".

También adelantó que la creación del Ministerio de Medio Ambiente –algo anunciado en campaña–, además de "potenciar" a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama actual), tendrá "parte de Ordenamiento Territorial".