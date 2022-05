“Nunca lo había visto tan bien al sector ganadero”

Indarte Negocios Rurales está cumpliendo 25 años. La firma –Indarte & Cía–, fundada en 1996 por Horacio Indarte, es impulsada en la actualidad por un equipo liderado por sus hijos, los agrónomos Fernando y Gonzalo Indarte. Para conversar sobre la trayectoria del escritorio, de los servicios que concede, sobre cómo observa a los mercados de haciendas y campos y de cómo están el sector agropecuario y el país, Fernando Indarte brindó una entrevista a El Observador.

¿Qué siente cuando se habla de los 25 años de Indarte?

La verdad es que hay mucha cosa para reflexionar, es mucho tiempo en la vida de cualquier empresa y más en una tan activa, que además está en un sector muy dinámico. Algo que me surge es que con mucho esfuerzo y muchas ganas, haciendo algo que nos gusta y pensando siempre en dar el mejor servicio solucionando cada problema, se puede lograr algo que de pronto ni te imaginabas.

¿Pensó en esta realidad cuando se creó el escritorio?

No, era algo impensable.

¿Y qué recuerda del inicio?

Era un momento particular para la familia, el viejo (Horacio) estaba concentrado en otras actividades, de alguna manera había tenido que desatender a la empresa, entonces apareció primero mi hermano Gonzalo y a los dos años me sumé, aportando todo el empuje que da la juventud para poner de vuelta al tren en el riel. Con gran tesón, poniendo mucho trabajo, dedicándole muchas horas, caminamos cada vez mejor, empezamos a crecer y llegamos a esta linda realidad en los 25 años.

¿Hoy coinciden en la empresa juventud y experiencia?

Sí, eso es fundamental y está. Cuando sos joven es todo ganas, cuando sos viejo es todo experiencia y en ambos casos te falta algo. Siento que estamos en un momento en el que juntamos esas dos cosas tan necesarias, en el que no sos un gurí pero tampoco un viejo. Nos sentimos jóvenes con experiencia, listos para seguir empujando unos cuantos años, al escritorio y con lo que el escritorio hace a toda la gente con la que trabajamos.

Fernando, Horacio y Gonzalo Indarte.

¿De qué modo se detallan los servicios que brindan?

Estamos en el embarque de animales de las distintas categorías –novillos, vacas y vaquillonas, sean de pasto o de engorde a corral– para la faena; participamos en los remates por pantalla y fuimos uno de los socios fundadores de Plaza Rural; intervenimos en negocios entre particulares; se ha participado activamente en distintas modalidades de exportación en pie, de forma directa con Holando, más adelante vía exportadores cuando el destino fue Turquía y también junto a colegas; estamos en la compra y venta de campos que siempre fue un fuerte del escritorio, con énfasis en la zona en la que nacimos, en el litoral oeste y con gran actividad con argentinos; y asesoramos a los clientes, no la parte técnica de sus explotaciones, sí en la toma de determinadas decisiones.

"Hubo momentos en los que había buenos precios, pero con base en que la demanda estaba y faltaba oferta; hoy la demanda está, la oferta está y las cosas valen y mucho"

¿Cómo observa al sector de la agroindustria cárnica?

Es un momento único, nunca lo había visto tan bien al sector ganadero. Todo vale y además hay de eso que vale. Hubo momentos en los que había buenos precios, pero con base en que la demanda estaba y faltaba oferta; hoy la demanda está, la oferta está y las cosas valen y mucho. Hay una suba de valores larga, viene desde 2019, hubo un ajuste de un 30% por la pandemia como pasó con todas las cosas, pero rápidamente el precio fue subiendo a niveles impensados. Con todo lo que pasó y el freno total que el covid significó para otros sectores, la vaca nunca dejó de comer, nunca se dejó de engordar, de faenar y de exportar carne, fuimos un sector privilegiado, que ayudó a que mucha gente y el país todo salga adelante de un momento muy duro. Uruguay como nunca aprovechó lo que siempre fue, un país ganadero. Todos pudimos caminar en la misma línea, criador, invernador e industria. Lo común era que cuando uno ganaba otro perdía, acá no pasó que el buen negocio de uno se basara en un mal momento de otro, se rompió esa lógica.

En estos días se ha dado un leve ajuste en el valor del ganado, pero los precios siguen altos.

Sí, dentro de la lógica de cualquier mercado, nada puede subir indefinidamente. Es una baja curiosa, no está el fundamento de que apareció la oferta, sí bajó la demanda de ganado de pasto, que es lo que aparece en la lista de precios de la Asociación de Consignatarios de Ganado, porque la industria está faenando más cuota 481. No pasó nada raro y lo que bajó fue a un nivel que nunca nadie imaginó podíamos llegar a tener. Todos estábamos contentos aunque el ganado valiera 30% menos. Entre los productores ni se habla del tema de la baja porque los precios igual son altos y buenos.

"China va a pasar a tener un porcentaje más bajo entre los destinos de la carne uruguaya, porque habrá otros mercados que pagarán más por cortes seleccionados, así vamos a ser menos china dependientes y vamos a acomodarnos del todo como país ganadero"

En el tema mercados externos, ¿qué se puede mejorar?

Siempre debemos querer mejorar. Cuando podamos entrar al resto de los países asiáticos, a esos tigres asiáticos, países con mucha población de un poder adquisitivo altísimo, daremos un salto enorme. Tengo una expresión de deseo, y lo imagino: China va a pasar a tener un porcentaje más bajo entre los destinos de la carne uruguaya, porque habrá otros mercados que pagarán más por cortes seleccionados, así vamos a ser menos chinadependientes y vamos a acomodarnos del todo como país ganadero.

¿Cómo aprecia el mercado de campos?

Hay muchísima demanda, pero no se juntan las puntas. La oferta es poca y llega un momento en el que el comprador no alcanza a lo que el vendedor pide y el vendedor no está dispuesto a bajar. No hay mucha razón para vender un campo con la actual coyuntura de ingresos en las distintas explotaciones, seas vos el productor o arriendes el campo. Igual algunos negocios se hacen, pero a un ritmo que se ha enlentecido.

¿Qué ejemplo puede dar de un negocio reciente?

Una referencia es un campo mixto a US$ 5.000 la hectárea. Otra, un campo agrícola del litoral norte, con 80% de área disponible para agricultura y alto índice Coneat, a US$ 9.000. Los arrendamientos no tienen un gran mercado en Uruguay porque si vos cumpliste con el dueño del campo se da una renovación, ese campo no vuelve al mercado. Las referencias son 45 a 47 kilos de novillo por hectárea para un campo ganadero, US$ 900 la hectárea para un muy buen campo agrícola del litoral norte y US$ 1.000 para los de litoral sur.

Hijos y sobrinos de Fernando, y su madre.

¿Cómo ve al país?

El país está ante una oportunidad de trascender única, lo veo muy bien, con un aumento de la actividad como nunca, por encima de los niveles prepandemia, con un gobierno proinversión, proapertura del país. Estoy 100% de acuerdo en que sin pelearnos con los vecinos debemos salir del Mercosur a buscar la nuestra, nuestros socios son demasiado diferentes en lo comercial, precisamos cosas muy diferentes. El gobierno está trabajando en salir, no está esperando a que vengan a conocernos, es proactivo y así debe ser. Tiene la actitud que tiene que tener, el país está manejado del modo correcto, hay un buen rumbo. Ahora esperamos que el famoso derrame avance más, porque ya existe, y pueda llegar lo antes posible y alcanzar hasta la última persona, que se puedan subir los sueldos para que la gente pueda pasar mejor.