Oficialismo respalda a ediles por juicio político a Carolina Cosse, aunque reconocen que medida es "desproporcionada"

La Cámara de Senadores comenzará a analizar esta semana el pedido de juicio político a Carolina Cosse promovido por ediles de la oposición montevideana luego que la intendenta no concurriera a la Junta Departamental el viernes.

La medida fue impulsada por el edil nacionalista Javier Barrios Bove, quien dijo que Cosse no asistió a la Junta Departamental en los tres llamados realizados por la oposición y que en este caso la jerarca estaba violando el artículo 285 de la Constitución, que establece que la intendenta no puede hacerse representar cuando sea convocada a responder por pedidos de informes.

El Frente Amplio rechaza esta interpretación señalando que Cosse podía hacerse representar. También asegura que la Intendencia de Montevideo responde con frecuencia a los pedidos de informes y que el pedido de juicio político tiene como objetivo quitar del foco al gobierno nacional, que viene siendo cuestionado por varios casos.

Si bien está descartada la posibilidad de que el juicio se apruebe porque el oficialismo no tiene los dos tercios de los votos que necesita en el Senado, entre los partidos socios de la coalición respaldan la actuación de los ediles señalando que el mecanismo está previsto en la Constitución y que a priori, Cosse incumplió con las exigencias establecidas aunque ven que la medida es un poco "desproporcionado".

La mirada oficialista

El senador nacionalista Sebastián Da Silva dijo a El Observador que el caso "visibiliza" que a Cosse no le gusta que la controlen y que la resolución fue tomada por "ediles cansados" de que no le den a la Junta Departamental "la importancia institucional" que tiene. "Imagino que la próxima vez que la llamen irá como todos los jerarcas sometidos a control parlamentario. La democracia es así, unos gobiernan y otros controlan", expresó.

Camilo dos Santos

La Junta Departamental aprobó promover un juicio político a la intendenta de Montevideo

En una línea similar se mostró Jorge Gandini de Por la Patria, quien transmitió que los ediles estaban "irritados" por el "ninguneo" de la intendenta y que en "primera instancia" el pedido de juicio político está justificado aunque analizará la información que le sea remitida.

Desde Cabildo Abierto, el senador Raúl Lozano manifestó que "si está previsto en la Constitución que el intendente tiene la obligación de concurrir a la Junta Departamental y no lo hace a dar las explicaciones del caso, podrá ser sometida a un juicio político" por lo que "habrá que escuchar qué explicaciones da la intendenta para luego adoptar una resolución".

El diputado de Batllistas, Conrado Rodríguez, también consideró que los ediles estaban haciendo cumplir la Constitución y que el artículo 285 es "muy claro" en que no puede hacerse representar. "Cosse violó la Constitución y es pasible de juicio político. Esto es parte de los frenos y contrapesos que existen dentro de nuestro sistema institucional", dijo. El senador Raúl Batlle agregó que "parecería que los ediles ya no tenían otra forma de llamarle la atención a la administración y por eso recurrieron al juicio político".

El ministro de Ambiente y coordinador político de Ciudadanos, Adrián Peña, manifestó que intentaron por todas las vías que Cosse concurriera a la Junta Departamental pero que no lo lograron y que luego respaldaron a los ediles de la oposición con la solicitud.

Pese a esto señaló que el planteo debe entenderse en un contexto de escalada en el enfrentamiento irracional entre oficialismo y oposición que no le hace bien "a nadie".

"Entiendo la molestia de los ediles por no poder desarrollar la tarea de control pero parece un poco desproporcionado el pedido de juicio político por esto. La IM está mal en no responder en tiempo y forma, no asistir cuando los ediles la convocan. Los entiendo y los respaldamos, pero hay responsabilidades compartidas, se habla de bajar la pelota pero nadie la baja. Si sentamos el precedente de que cualquier violación a la Constitución justifica un juicio político vamos a tener una lluvia de demandas que aunque no puedan avanzar enrarecen el clima".

Si bien el Partido Independiente no tiene votos en el Senado, su diputado Iván Posada calificó de "poco republicana" la actitud de Cosse aunque también consideró "desproporcionado" el pedido de juicio político. Posada señaló que el planteo obedecía a irregularidades y consideró que todos los ediles deberían tener una mejor actitud para preservar y defender la institucionalidad de la Junta Departamental.

Laura Raffo, quien suele seguir cada paso del acontecer capitalino y en particular de las acciones de Cosse, no se expresó hasta el momento. Este domingo El Observador procuró sin éxito conocer su opinión respecto al juicio que promueven los ediles. Desde su entorno se explicó que la excandidata a la intendencia "regresaba este lunes a Montevideo".

La defensa del FA

El pedido de juicio político será analizado este lunes por el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio y también por la Mesa Política, que se reunirá junto a la departamental para recibir a Cosse y conocer sus explicaciones.

Este sábado, la intendenta grabó un video en su despacho en el que esgrimió las razones por las que rechaza la solicitud y manifestó que era un "atropello republicano" además de un “hecho inusitado” y “de una animosidad política sin precedentes” ya que esa figura “está prevista en caso de delitos o de violación de la Constitución”.

Dijo que las acusaciones opositoras de que no respondió pedidos de informes que se le presentaron no son ciertas y que la única explicación para haber generado ese hecho es que se quiere “distraer y confundir a la ciudadanía pero no lo van a lograr”.

“La preocupación por el trabajo, la economía, por los precios que suben, por la inseguridad por la decenas de homicidios, por la falta de medicamentos en los hospitales, por los miles de uruguayos que se alimentan en las ollas populares mientras el Mides ataca a las organizaciones de las ollas, por el aumento de la pobreza en los niños de 0 a seis años, por los niños que pasan hambre en el Uruguay no va a desaparecer a pesar del humo que se genere con este hecho”, dijo en el video.

Tal como hicieron otros dirigentes del Frente Amplio, Cosse afirmó que “por si esto fuera poco estamos viviendo una situación muy compleja relativa al gobierno nacional en la cual estamos asistiendo a la entrega de pasaportes falsos desde la sede principal de la institucionalidad democrática, la entrega de un pasaporte exprés a un narcotraficante preso por usar pasaporte falso y la entrega de beneficios de manera directa a la industria tabacalera”.

“Estamos viviendo momentos muy complejos de la institucionalidad democrática”, sentenció.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, había señalado en su Facebook que era una "maniobra distractiva burda" y un "despropósito político".

"En un contexto tan delicado del país, generado por las desprolijidades en la Torre Ejecutiva, bastardear el juicio político es un nuevo manejo desafortunado de los mecanismos institucionales. Espero se rectifiquen rápidamente, se les están yendo las cosas de las manos".

Diferentes cifras

Según el edil nacionalista Javier Barrios Bove, en esta gestión se contestaron un total de 275 pedidos de informes: 31 en el plazo de tiempo establecido, y 244 fuera de fecha. Además, el edil en su informe también señala que hubo 88 pedidos de informe que no fueron respondidos, incluso aquellos que fueron reiterados una vez vencido el plazo. El estudio estima 363 pedidos de informes al 20 de julio de 2022.

A diferencia de lo establecido por Barrios Bove, la Intendencia de Montevideo sostuvo en un comunicado que “respondió el 100% de los pedidos de informes solicitados por la Junta Departamental”.

El escrito detalla que se trata de un total de 468 pedidos de informe solicitados por la Junta Departamental de Montevideo en menos de dos años: “Durante 2021 fueron solicitados un total de 234 que fueron respondidos en tiempo y forma. En lo que va del 2022 ya fueron solicitados unos 234 de los cuales se respondieron 225 y los nueve restantes se encuentran en plazo legal para ser respondidos”.