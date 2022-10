La diputada de Casavalle que le disputa votos al MPP para Cabildo Abierto

En febrero de 2020 asumió como diputada, pero sigue viviendo en su barrio de siempre. Un barrio marcado por las carencias en el que logró ser una referente política que la convirtió en la más votada de los diputados de Cabildo Abierto en Montevideo. Su base política supone estar en competencia directa con el mayor sector de la oposición, el MPP. Entrevistada por El Observador, Elsa Capillera habló de su perfil político y de lo que significa resolver múltiples pedidos de ayuda a la vez que intenta conseguir votos.



Llamó la atención que usted no estuviera presente en la sesión en la que este miércoles la Cámara de Diputados discutió un tema tan importante y complicado como la despenalización de la entanasia...

Tuve que viajar a Buenos Aires, pero me fui tranquila por que (en Cabildo Abierto) estábamos todos en contra. Si no, me hubiera quedado a dar la batalla, pero confíe en mi compañeros.

Cabildo Abierto tuvo una clara postura en contra. ¿Por qué?

Nosotros creemos siempre que la vida es lo más valioso que tenemos. Cuidarla hasta el último minuto es primordial. Mi madre tuvo una enfermedad terminal, y creo que si le hubieran planteado (la eutanasia) hubiera dicho que no. Hubiera dicho “dejáme hasta que Dios decida”. Y eso fue lo que hicimos con mis hermanos. Ella ya no podía tomar más medicación. Así estuvo un año, y le dimos los mejores cuidados. Se fue dignamente. Para mí vale la vida hasta el último segundo, y no hay otra opción.

¿Cómo va actuar Cabildo Abierto en caso de que el proyecto prospere? ¿Se insistirá en que el presidente vete la ley?

Si. Así como en su momento lo hizo Tabaré Vázquez con la ley del aborto, que en este caso sea igual.

¿Cómo es ser diputada y vivir en Casavalle?

Viví toda mi vida allí. Llegué a los ocho años, desde Salto. Crecí en el mismo barrio y cuando me casé, a los 21, me mudé a seis cuadras. Me gusta mi barrio y convivir con su gente. Lo que a veces se me hace díficil es la distancia. En ómnibus es casi una hora.

¿Cuál es la diferencia en el Casavalle de aquellos años y el de hoy?

Ha evolucionado… hay infraestructura, hay más liceos, más escuelas. Hay un buen club para hacer deportes (Sacude), está el Cedel…. el único tema que seguimos teniendo es en vivienda. En diciembre se empezaría a trabajar en los asentamientos (a través del Plan Avanzar) … ese es el debe que tenemos… calles, iluminación, saneamiento.

¿Usted, como diputada, tiene asignada seguridad?

No. Viajo en taxi y en ómnibus. A veces, de tarde, un compañero que va para Maroñas me lleva. Pero seguridad no tengo. Y ando por todas partes

Su base política está en esa zona…

Sí. Tengo el cabildo en General Flores y Santiago Sierra. Nuestro trabajo es social, tenemos que estar siempre en los barrios. Por ejemplo recibimos donaciones y las distribuimos. También en los merenderos, o en las ollas…. hoy hay muy poquitas en el barrio. O alguien que dice: “no llego con el gas”. Allí voy y les digo: “pasen por tal lado que yo después pago”. o me dicen “no llego con la cocoa”. O para los medicamentos. Pero esas cosas puntuales, porque no queremos el cambio de voto por alguna cosa. Queremos que la gente venga por convicción y porque cree en nuestro trabajo.

¿Ese es su rol en Cabildo Abierto?

Es el que me gusta y el que tuve toda mi vida, desde que tengo 15 años. Si me dicen “mi casa se me llueve” yo entiendo, porque yo viví en una casa que se llovía, en un asentamiento. Bueno, mis votos fueron de Casavalle. Mucho MPP. También de Punta de Rieles, el Cerro.

Disputa los votos con el MPP.

Creo que el perfil es parecido. Mucha gente del barrio me dijo que me daba el voto pese a que eran del Frente Amplio.

Le preguntaba porque usted fue militante del Partido Nacional. ¿Por qué pasar a Cabildo y no seguir con su perfil en el Partido Nacional?

Trabajaba pero no tenía ninguna agrupación. Fui fundadora de la Lista 40 con Javier (García). En 2018, estaba un poco cansada y no tenía nada más para dar. Fui a hablar con Javier. “Estás loca, vamos a ser gobierno”, me dijo. “No, muchas gracias, me voy a quedar por acá”, le dije.

En noviembre de 2018 aparece un vecino para decirme que estaba algo llamado Partido del Orden Republicano, muy chiquitito, de exmilitares. Fui a hablar con ellos, me gustó la propuesta y les pedí libertad para trabajar. Armamos un pequeño plan y en diciembre presentamos la agrupación. En ese momento me dicen: “Elsa, pará”. No iban a presentar nada porque Manini iba a ser candidato. “Contra él no vamos a ir”, me dijeron. “Vamos todos con él”. De allí, una carrera increíble. En octubre tuvimos 23.000 votos. Eso me permitió ser la primera vicepresidenta de la cámara. Tuve que enfrentar cosas sin saber nada de cómo funcionaba esto. Pero me adapté.

Fue la más votada en Montevideo pero hace poco se quejó de que era ignorada por Manini a la hora de las designaciones.

No todos funcionan de la misma manera. Y en este partido no se valoró nuestra votación. Quizá Manini evaluó otras cosas. Lo aceptamos, son las reglas del juego. Ya está . En Cabildo hay muchos radicales y otros tienen una mente más abierta.

¿Usted cómo se define? ¿Es más de “mente abierta”?

Sí. Y tenemos mucha gente del Frente Amplio que está en nuestra agrupación. Y nosotros tratamos de mediar.

Teniendo en cuenta esos contactos y el perfil de sus votos ¿el MPP vuelve a ser en 2024 el rival a vencer?

Es la agrupación más grande del Frente Amplio. Digamos que vamos a ser adversarios seguramente. Es el que ha estado siempre por las zonas en las que nosotros también trabajamos.

¿Y como se hace para convencer a la gente de que su opción es mejor que la de la ellos?

Jamás hablaremos mal de nadie. Estuvieron 15 años en el gobierno. ¿Se mejoró todo lo que esperaba? No. Entonces, dénnos una oportunidad a nosotros. Sobre eso tuvimos muchas discusiones en las ferias. Yo le decía: en cuatro años, cuando vuelva a pedirles el voto, ahí me juzgan. Lo que yo creo es que esas zonas son las que definen. En barrios como los de la costa sabemos que, por general, son todos del Partido Nacional. El interior también. Hay pocas zonas que definen, y la periferia es decisiva. Allí la gente no puede arreglárselas sola, necesita alguna ayuda, ya sea del Estado o del gobernante que está cerca.

¿Las ayudas influyen después en votos en esas zonas?

Yo creo que sí. No podría estar sentada cuatro años acá y después ir en 2024 a pedir un voto cuando ni siquiera fui nunca a ver si les arreglaron la calle o la máquina le limpió la cuneta. No podría. Hoy estoy yendo y no me dan los días de la semana porque la gente me llama.

El viejo sueño de caminar sobre el bitumen

Hasta 2019, la diputada Elsa Capillera trabajaba en la casa de una señora como empleada. Una señora q Ganaba $ 20 mil por mes. Como legisladora percibe hoy una cifra diez veces mayor, que en parte se va en el alquiler de varios locales de su agrupación. Hoy se permite vislumbrar que, en unos cuatro o cinco años, estará en condiciones de poder cumplir un viejo sueño. Pese a que dice amar a su barrio, afirma que le gustaría mudarse. “No muy lejos”. Dice que le gustaría el Cerrito. “Uno cuando se casa, siempre sueña con una casita de dos plantas, o con salir y caminar en el bitumen” dice, porque en Casavalle todavía existen calles de tierra.