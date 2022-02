“Ojalá no haya más incendios, pero es necesario estar mejor preparados”

Tras los graves incendios forestales que hubo hace unas semanas se armó un grupo de trabajo para analizar decisiones tendientes a estar mejor preparados para afrontar nuevas adversidades, ¿quiénes integran el grupo?

Están las grandes empresas forestales, como UPM y Montes del Plata, también otras no tan grandes como la Caja Bancaria y la Caja Notarial; la Sociedad de Productores Forestales que fue la que invitó a armar todo esto; los vecinos y productores de la zona integrados en la llamada Mesa de Diálogo; la Intendencia de Paysandú; el municipio de Piedras Coloradas; la Intendencia de Río Negro; la Junta Local de Algorta; legisladores como el diputado por Paysandú Carlos Moreno, del Partido Colorado; y estuvo al inicio el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

¿Y con qué objetivos es que se están reuniendo?

Una de las inquietudes que vimos desde el municipio, cuando pasó todo lo de los incendios en la forestación, es que nos había faltado comunicación, faltó coordinación en todos, faltó poder entrelazar a todas las partes en un grupo para trabajar mejor, para hacerlo mancomunadamente. Eso que lo que la Sociedad de Productores Forestales vio como algo que faltaba y por eso nos reunió a todos.

Ya hubo tres reuniones, una de ellas la semana pasada, ¿en qué han podido avanzar?

En las primeras dos reuniones nos enfocamos en analizar todos los problemas que hubo, en las falencias, para poder resolver todo eso que nos pasó a todos y tener soluciones a corto plazo algunas y a largo plazo otras. Una de las cosas que vimos es la necesidad de trabajar en la educación, con niños y adolescentes de los institutos educativos que tenemos en el municipio, en los CAIF, en las escuelas, en los liceos, en las UTU, para hablar e informar de los incendios forestales y que el día de mañana tengan una formación sobre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Todo eso se está trabajando en cómo instrumentarlo a nivel del Codicen, que es lo que corresponde.

¿Y en temas más relacionados con la producción que es lo que se ha podido concretar?

Se habló mucho del tema del distanciamiento de los árboles con las zonas pobladas, eso siempre nos preocupó, es un tema muy importante y por suerte ya se está avanzando porque hubo un acuerdo con los productores forestales y ya se están cortando árboles para que haya un retiro de 200 metros desde las casas. Ya se cortó en Pandule, en Orgoroso, en Piedras Coloradas, todo eso en Paysandú y también en otra localidad muy cercana, Algorta, que está en Río Negro.

¿Entienden que en los actores del sector y en el resto de las comunidades se tomó una real dimensión de la gravedad de lo que sucedió, por más que no hubo que lamentar pérdidas de vidas humanas?

Sí, creo que sí, pero igual hay que prepararse mejor. Los recursos, eso es bueno, están, porque las empresas todas, más allá de su tamaño, son empresas que tienen herramientas, tienen tecnología, tienen sus equipos, tienen personal capacitado. Son empresas que tienen una corporación que tiene varios helicópteros y habrá más, por ejemplo. Son empresas que invierten en todo eso unos US$ 2 millones al año en el tema prevención. El conocimiento está, nos falta mejorar en la coordinación para ser más efectivos, ojalá no vuelva a pasar claro, ojalá no haya más incendios, pero es necesario estar mejor preparados. Vimos que cada uno como se dice cuidaba su chacra y debemos hacer esto juntos, unidos, en comunidad, entre todos, en eso nos va la vida y sobre todo en los pueblos en los que estamos totalmente rodeados de montes.

También se considera en todo esto el cuidado de un capital productivo relevante para la generación de empleo e ingreso de divisas.

Por supuesto. Tenemos claro el valor de la actividad forestal. En el municipio de Piedras Coloradas, que comprende cinco localidades y un paraje, de una u otra forma más del 50% de la gente trabaja en el sector forestal. Piedras Coloradas tiene 1.200 habitantes y todo el municipio unos 2.500. Es una fuente laboral muy importante en la comunidad, pero no por eso agachamos la cabeza y decimos que todo está bien, vimos que hay cosas para arreglar y en eso estamos todos juntos. Para hablar de uno, el municipio tiene en el debe lo que es el programa de ordenamiento territorial y medio ambiente, no lo hemos realizado eso y tenemos que ver hacia dónde crecerá el poblado y trabajar en eso junto con la forestación.

¿Está previsto que se vuelvan a reunir?

Sí, claro, cada 20 o 30 días nos vamos a juntar para ver en que se ha mejorado y qué falta hacer, la próxima reunión la vamos a tener en marzo.

¿Quiénes han colaborado con el municipio tras los incendios forestales?

Hemos recibido algunas donaciones. La Comisión Mixta de Salto Grande nos entregó mochilas para el combate de los incendios, palas, dos motobombas y mangueras. A través de la diputada por Paysandú Nancy Núñez, del Partido Nacional, estamos viendo la posibilidad de que la embajada de Estados Unidos nos entregue recursos para lo que es el apoyo logístico, para la comunicación y la evacuación. Quiero destacar que por suerte de todos los partidos nos han apoyado, han venido todos, es una muy buena señal, lo hizo por ejemplo la diputada por Paysandú Cecilia Bottino, del Frente Amplio, también estuvo el senador Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto, el diputado Moreno está realizando gestiones con AFE y con el Codicen, han venido varios legisladores y eso muestra que el tema es muy importante.