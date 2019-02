Oliva agradeció a Diego López porque ayudó en su llegada a Cagliari

Christian Oliva fue presentado el martes como jugador de Cagliari y agradeció a Nelson Abeijón y al actual técnico de Peñarol Diego López, porque dieron buenas referencias de él. Abeijón jugó seis años en Cagliari y López lo hizo durante 12 años y comenzó en ese club su carrera de entrenador.

"Sé que hay un fuerte vínculo entre mi país y Cagliari. Francescoli, Herrera, O'Neill, Abeijón, López, Darío Silva: aquí todos lo hicieron muy bien, mi esperanza es emularlos. Leí que Abeijón y López han hablado muy bien de mí, les agradezco. La negociación para la transición a Cagliari fue rápida: mis agentes me hablaron un viernes, el martes llegué a Cerdeña ", expresó el volante de 22 años que debutó el año pasado en Nacional y fue elegido como revelación y mejor volante de marca de la temporada en la encuesta Fútbolx100 de Referí.

Agregó que el pasaje a Europa "llegó en el momento adecuado" de su carrera. "Jugué durante dos años en Nacional, creo que me fue bien en la última temporada, así que es hora de competir en el fútbol europeo. Tendré que adaptarme rápidamente, meterme en los mecanismos del equipo lo antes posible y adaptarme a un tipo de fútbol completamente diferente al de Uruguay, con mucho más ritmo e intensidad ".

Oliva expresó que los nuevos compañeros lo recibieron bien: "El grupo es muy compacto, es el ambiente ideal para crecer. Puedo decir a los aficionados que en el campo daré todo lo que tengo para ayudar al equipo ".

El 17 de enero disputó su último partido en Nacional contra Colón de Santa Fe, por lo que está listo para jugar "si el entrenador lo considera apropiado", señaló en la conferencia de prensa.

También habló sobre sus condiciones: "Soy un clásico volante mixto. Abeijón es un modelo de referencia, un jugador que siempre ha hecho de la garra charrúa típica del fútbol uruguayo su marca de distinción. También hay una comparación con Walter Gargano".

Contó por qué eligió la camiseta número 17: "Era el que quedaba libre en Nacional y me fue bien, me trajo suerte, así que me alegré de poder mantenerlo aquí en Cagliari".

Y su sueño es vestir la de Uruguay: "Como todos, sueño con poder tener un día para usar la camisa Celeste. Pero sé que para ganarme la llamada tengo que hacerlo bien con Cagliari; paso a paso, por lo tanto, ahora estoy enfocado en mi nuevo equipo, el resto vendrá en consecuencia ".