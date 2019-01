Christian Oliva se acordó de todos en su despedida

Christian Oliva se despidió del Nacional y el fútbol uruguayo tras confirmarse que continuará su carrera en Cagliari de Italia, club que lo contrató y al que se incorporará en los próximos días.

El volante de 22 años, que fue la revelación tricolor y del fútbol uruguayo según la encuesta Fútbol x 100 de El Observador, publicó una carta para despedirse del club.

“Hoy no es un día más, hoy me despido del cuadro que me vio crecer, que me formó como futbolista, no es fácil irse del club que uno ama, pero como todo futbolista quiere dar el paso en su carrera y yo creo que este es el mío, quiero agradecerle a Bella Vista también, club que me abrió las puertas cuando no tenía cuadro y me brindaron todo su apoyo”, escribió en su Instagram, donde publicó varias fotos con distintos compañeros de Nacional.

“También quería agradecerle a todos los funcionarios del club que hacen un trabajo grande que no se ve tanto, agradecerle a mis compañeros como me trataron cuando subí a Primera división, cuerpo técnico y a toda esa hinchada hermosa que siempre estuvo en las buenas y en las otras, siempre apoyaron a pesar de resultados, quería mandarle un saludo a todos y desearle el mayor de los éxitos y se cumplan todos los objetivos este año”, agregó.

“VAMO ARRIBA NACIONAL”, concluyó el volante, con un último mensaje en mayúsculas.