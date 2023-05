Operación Océano: acusado por delitos contra cuatro víctimas fue sobreseído por una de ellas

Las audiencias de este mes en la Operación Océano estaban citadas para discutir qué pruebas serían discutidas en juicio y cuáles serían descartadas. Pese a que comenzaron el miércoles pasado, todavía están dirimiendo planteos previos, entre ellos, los múltiples pedidos de sobreseimiento que presentaron los abogados de los 11 acusados. Este martes habían sido seis, de los que fue aceptado uno y este miércoles fueron siete, de los que también fue aceptado uno.

Este nuevo sobreseimiento fue para un imputado que estaba acusado de un delito de retribución o promesa de retribución para ejercer actos sexuales o eróticos a cuatro menores de edad. La jueza María Noel Tonarelli entendió que en uno de los casos, la demanda acusatoria era "magra" y no quedaba claro si se había cometido o no el delito, dijeron fuentes de la causa a El Observador. La Fiscalía apeló la decisión.

El día anterior, en una situación similar, Tonarelli sobreseyó de una de las víctimas a un acusado de haber retribuido a dos menores de edad. En ese caso, finalmente irá a juicio por uno de los casos.

No es usual que la Justicia sobresea acusados en esta instancia, donde en realidad debe debatirse qué pruebas se valorarán en juicio y cuáles no. Los motivos para pedirla en esta instancia no refieren a si los hechos que relata la Fiscalía son ciertos o no, sino que se pueden pedir por defectos formales. Entre ellos, si el relato fiscal no constituye delito, o el delito del que se lo acusa no es el que mejor se ajusta a los hechos descriptos.

El acusado sobreseído este miércoles es el que tiene más víctimas

El acusado sobreseído, que es representado por Alberto Rojas y Andrés Añasco Viera, era el señalado por haber retribuido a la mayor cantidad de víctimas a cambio de actos sexuales. Al ser sobreseído por este cargo, si el Tribunal de Apelaciones no revierte la decisión, deberá ir a juicio oral por las otras tres.

En su acusación, la fiscal describía que el acusado, que en 2020 tenía 54 años, se contactó por la red social para citas Seeking Arrangement con un una de las víctimas (por la que fue absuelto este miércoles), que tenía 17 años.

A lo largo de la conversación, se presentaron y él le pidió fotos. Ella se presentó con un nombre falso, dijo que tenía 18 años y que vivía en el barrio Belvedere. Ella llegó a enviarle fotos en ropa interior.

Cuando él le envió una foto de su torso, le pidió que "adivinara" la edad, hasta que terminó diciéndole que tenía "3 de 18". La invitó a verse y a que se quedara en su casa. En otra oportunidad, cuando ella le dijo que estaba con una amiga –principal víctima de la Operación Océano– él les propuso un trío.

Él fue acusado de un delito de retribución o promesa de retribución a menores de edad para cometer actos sexuales o eróticos, entonces la fiscalía debía explicitar cómo, cuándo y qué tipo de retribución se les ofreció. Sin eso, no se le puede tipificar ese delito. Según la demanda acusatoria que firmó la fiscal Mariana Alfaro, lo que les ofrecía a cambio era "ir a Punta del Este". Sus abogados, Rojas y Añasco Viera, argumentaron que el hombre vivía allí, entonces para verlas tenían que viajar hasta allá, pero que no buscaba retribuirlas con el viaje, sino que era una invitación común, como a cualquier otra persona.

La jueza Tonarelli se ciñó al segundo argumento, porque entendió que no quedó suficientemente explicitado cómo eso oficiaba de retribución. Advirtió que la argumentación fue "magra".

De todas formas, este acusado deberá responder por los otros tres casos. Uno de ellos es el de la principal víctima y una amiga de ella, a quienes conoció por redes sociales y, según la fiscalía, tuvieron encuentros sexuales a cambio de dinero. Pero también por un tercero que se trata de una adolescente que hacía unos meses había salido del INAU, de acuerdo a la demanda acusatoria, no tenía dónde vivir y fue a buscar un cyber para poder hablar con él, a quien había conocido por redes sociales. Finalmente –detalla la fiscal– él le pagó en una oportunidad con $500 y en otra con un "manojo de monedas".