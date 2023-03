Operación Océano: así serán las maratónicas audiencias claves que ya tienen fecha

–En las audiencias de control se ganan o se pierden los juicios –repiten los abogados. En un juicio multitudinario, como en la Operación Océano, en las audiencias de control de acusación las batallas prueba a prueba prometen ser extensas y vehementes. El ingreso o eliminación de algunas de las pruebas a juicio oral puede condicionar el futuro de los 11 acusados por retribución o promesa de retribución a menores de edad por realizar actos sexuales o eróticos.

En esa audiencia, que ya tiene fecha de inicio –el 12 de abril– se debatirá si la prueba que propusieron todas las partes para que se valoren en el juicio oral deben ingresar. Pese a eso, algunos defensores dijeron a El Observador que tienen previsto pedir su postergación ya que no tuvieron el tiempo de analizar algunos escritos presentados recientemente por las víctimas.

Durante todo 2020, 2021 y hasta mayo de 2022 el caso estuvo bajo investigación. En ese mes del año pasado la Fiscalía "depuró" la causa y decidió a qué imputados –de los 33 iniciales– iba a llevar a juicio oral (11), a cuáles iba a sobreseer (13) y con cuántos tenía posibilidad de llegar a un acuerdo abreviado (9).

Después de eso, las defensas interpusieron un recurso de inconstitucionalidad, lo que significó que la causa quedara suspendida hasta que la Suprema Corte de Justicia fallara al respecto. Eso ocurrió el 1o de febrero de este año y por eso los abogados defensores debieron contestar la acusación de la Fiscalía, dar su versión de los hechos y esperar a ver si las víctimas querían presentar prueba. Ahora, la jueza de garantías del caso, María Noel Tonarelli, citó a audiencias para discutir todo eso.

Las audiencias de control de acusación son extensas incluso en las causas normales. No suelen durar menos de tres horas y pueden extenderse más de un día. En un caso así de multitudinario, todos los participantes esperan que lleve por lo menos una semana o incluso más.

El objetivo de la audiencia es que al juicio oral –que lo llevará adelante un juez nuevo que no haya tenido contacto nunca con la causa– llegue información de calidad que permita valorar el caso. Por eso, cada parte –Fiscalía y defensas– proporciona una lista de pruebas que quieren ingresar a juicio para que las pondere este juez nuevo y en audiencia debaten si es pertinente, si es legal, si es procedente, etc.

La prueba que presentará la Fiscalía, a grosso modo, son los chats entre las víctimas y acusados, la declaración de ellas y las pericias psicológicas. Por su parte, las defensas de los imputados presentarán pericias de profesionales extranjeros que se expedirán sobre distintos temas: la cadena de custodia del teléfono de las víctimas, su apariencia física y una consulta realizada al catedrático Gonzalo Fernández quien en un extenso análisis concluyó que el delito que se les imputa no puede cometerse a título de dolo eventual.

Es decir, no se los puede condenar por haber mantenido relaciones sexuales con menores si no se puede probar que ellos sabían que eran menores. En varios casos se comprobó que las víctimas les mintieron en la edad y a juicio de la Fiscalía eso no es excusa.

Por eso esta audiencia es clave. Si la jueza Tonarelli definiera que, como piden las defensas, el celular de las principales víctimas no sea admisible en el juicio, destruiría gran parte de la teoría del caso de la Fiscalía. A su vez, si la magistrada no admitiera todas las pericias que pretenden introducir las defensas, los acusados habrían gastado muchísimo dinero en prueba que no pueden utilizar y perderían elementos que entienden clave para refutar las acusaciones de la Fiscalía.

De todas formas, las decisiones de Tonarelli son apelables y será un tribunal de tres jueces quien tenga la palabra final sobre este punto. Luego de eso, se sortea quien será el juez de juicio –no puede haber tenido contacto con la causa nunca antes– y comienza el proceso con una audiencia en la que todas las partes hacen sus alegatos de apertura.