El exjuez de menores Balliva es acusado de buscar a victima por la puerta del liceo y practicarle sadomasoquismo

La fiscal Mariana Alfaro, que lidera la investigación de la Operación Océano, acusó al exjuez de menores Washington Balliva de realizar prácticas sadomasoquistas con una adolescente de 15 años, a quien, según la fiscal, pasaba a buscar por la puerta del liceo. El exmagistrado había sido indagado también por un posible vínculo con la principal víctima en la causa (que al momento de los hechos, tenía 17 años) y fue sobreseído.

En 2015, Balliva tenía 63 años y se contactó con la adolescente de 15 años por Tinder. En esa oportunidad, de acuerdo al relato fiscal, "le ofreció a la víctima dinero a cambio de permitirle prácticas sexuales que incluían castigos de tipo sexual". Incluso "abusos por parte de terceras personas".

El primer encuentro entre ellos ocurrió en Santa Fe y Agraciada, cuando Balliva la pasó a buscar en un taxi y la condujo al hotel de alta rotatividad “El Oriente” ubicado en Rondeau y Nueva York. Allí se encontraron una vez cada 15 días por al menos tres años y él le pagaba a la víctima $ 2.000 o $ 2.500 por encuentro.

"Las prácticas que realizaba el imputado respecto de la víctima consistían en apretarle el cuerpo al punto de asfixiarla, darle fustazos en los

genitales así como en todo el cuerpo de la víctima. Para dichas prácticas utilizaba látigos, vibradores, fustas, juguetes sexuales", describió la fiscal y acotó que también "le tomó fotografías desnuda, por las cuales prometió pagar la suma de $ 2.000, lo que finalmente no cumplió".



En ese momento, la víctima concurría al liceo en horario matutino y el exjuez "en reiteradas oportunidades la pasó a levantar directamente por el liceo". De acuerdo al relato de Alfaro, Balliva nunca le pidió documento de identidad para constatar su edad.

"Tomó fotos a la adolescente en sus encuentros, en los que está besándose con otra adolescente, desnuda, atada; y recibió de parte de la adolescente otras fotos en las que mantenía sexo grupal. Todas fueron conservadas por Balliva, que las almacenó tanto en una computadora como en su teléfono para su consumo habitual", relata otro fragmento de la acusación fiscal.

Por esto, la representante del Ministerio Público lo acusó por retribución a personas menores o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, producción de material de pornografía infantil y almacenamiento para consumo habitual.

La voz del exjuez

"Se me mezclaron una o dos menores de edad —lo dice la fiscal— haciéndose pasar por adultas", reconoció el exmagistrado en entrevista con El País en 2020. "Eran mayores de edad. Entonces yo me siento culpable por haber sido un viejo verde. Tenía edad para hacer otra cosa. Pero no tenía nada para hacer. Estaba jubilado, vivía solo. Y sufría una serie de cosas que me llevaban a contactarme con mujeres. No quería envejecer. Era una forma de escapar a una vida rutinaria que llevaba, más allá de que escribo libros. Empecé a salir con muchachas, fueron más de 20. Lo puedo decir sin ninguna soberbia. Y no miento porque la fiscal (Darviña Viera) tiene todos esos datos. Al final fui un viejo bobo. Aclaro, eran todas mayores de edad. En un promedio de 20 muchachas que salieron conmigo, se me mezclaron una o dos menores de edad –lo dice la fiscal– haciéndose pasar por adultas. Pero estoy seguro de que no me acosté con ninguna de esas adolescentes".

En otro pasaje Balliva reconoció que le "ganó la lujuria", refiriéndose a que una vez retirado y separado de su anterior pareja decidió ingresar a páginas de citas como Tinder y Badoo. Consultado sobre cómo vivió haber sido indagado por "cosificar a las mujeres", respondió: "Yo tengo una hija. Me pasé la vida defendiendo chiquilinas. Fui juez de Menores. Me peleaba con todo el mundo porque no metía presos a los varones que robaban. En esto, tengo la impresión de que me quieren agarrar de chivo expiatorio por ser un exjuez".