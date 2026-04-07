Cosse advirtió que sin "políticas públicas" el acuerdo UE-Mercosur "dejará al país a su suerte"

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse , se refirió al acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur , consideró que fue "muy bueno" que se pudiera concretar pero advirtió sobre la necesidad de agregar " políticas públicas" al convenio ya que, de otra manera, "el país correrá a su suerte con los vientos que soplen en otros lugares del mundo" .

"En el contexto actual mundial creo que ha sido muy bueno que se pudiera concretar. Nosotros hemos tenido un proceso de aprobación en el Parlamento muy participativo . En vez de aprobarlo a puertas cerradas, tuvimos un proceso corto pero intenso", comenzó destacando en entrevista con el programa Conversando con Correa, conducido por el expresidente de Ecuador, Rafael Correa.

Tras esto, señaló que los tratados son documentos "algo fríos" que con el tiempo se "construyen" y que deben "generar cosas en los países". "Si un tratado queda como está y no hacemos nada , el país correrá a su suerte con los vientos que soplen en otros lugares del mundo ", sostuvo.

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"Si a ese tratado, que yo creo que nos va a beneficiar, le agregamos políticas públicas que mejoren nuestra matriz productiva, que la diversifiquen, que promuevan inversión de calidad, pasa a ser un tratado vivo. Así que, en realidad, más que un final, lo veo como un comienzo ", continuó.

Después, en cuanto al acuerdo en sí, señaló que podría representar para Uruguay "un gran incentivo" para empezar en "términos realistas" sobre una "transformación de la matriz productiva".

"El país tiene un desarrollo científico de calidad, tiene ciencia de clase mundial, tiene un sector agropecuario que enseguida entendió que tenía que estar muy cerca de la ciencia, tiene también ciencia distribuida territorialmente en estaciones agronómicas de investigación científica en todo el territorio. Uruguay es capaz de proveer también diversos asesoramientos y complementaciones y tiene una muy buena infraestructura de telecomunicaciones, una muy buena infraestructura energética y buena educación", destacó y reiteró que el convenio "es una buena oportunidad para que Uruguay tome de vuelta con fuerza la conversación sobre la matriz productiva".

Consultada sobre los eventuales riesgos del tratado, la vicepresidenta remarcó nuevamente la necesidad de avanzar en diversas "políticas" porque "si nosotros dejamos que este o cualquier acuerdo siga solo su rumbo, nosotros no tenemos mercado para ser un ancla".

"Tenemos que tener políticas activas y verdaderamente una fuerte apuesta, me parece a mí, al desarrollo científico lo más vasto posible, lo más amplio posible, desde la más temprana edad y la formación humanista también", aseveró.

El Escudo de las Américas de Donald Trump

Consultada sobre el Escudo de las Américas, una iniciativa regional impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, orientada a coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, Cosse marcó la importancia de la "cooperación internacional" para combatir estos problemas, pero destacó la importancia de contar con un "par de condiciones" para que ocurra ese relacionamiento.

"El primero es respeto irrestricto a la soberanía y el segundo es la garantía de no injerencia en ninguna política interna de ninguno de los estados. Esas son las condiciones que creo que tiene que tener cualquier asociación para combatir el narcotráfico, para intercambiar información o trabajar contra el crimen organizado", afirmó.

"Uruguay siempre ha sido muy cuidadoso en sus estrategias de cooperación. […] Me parece que es parte de la tradición del país, que yo creo que es la que debe mantener", agregó.

En cuanto al combate del narcotráfico, consideró que es necesario atacarlo "desde múltiples aspectos" y destacó como fundamental que el "Estado no puede retirarse de los lugares".

"El Estado no se tiene que retirar, tiene que trabajar en equipo; tienen que estar juntos los equipos de educación, de salud y de seguridad. Debe tener puntos de presencia", sostuvo.

El bloqueo a Cuba

Consultada sobre la situación de Cuba, Cosse afirmó que Uruguay debe "seguir manejando una política internacional con algunos pilares, que son el respeto a la soberanía, el apego al derecho internacional y el apoyo al multilateralismo".

"Uruguay siempre ha sido cuidadoso en apegarse al derecho internacional y, por lo tanto, ha condenado la intervención y promovido la autodeterminación de los pueblos", aseveró y recordó que "hace poco" el Senado, solo con votos del oficialismo, "se pronunció condenando el bloqueo a Cuba".

"Los gobiernos van y vienen, los Estados permanecen, pero lo más importante es que los pueblos permanecen. Y nosotros somos hermanos de toda América Latina; el pueblo uruguayo, el pueblo cubano son hermanos", dijo.

"Más de 100.000 uruguayos le deben la vista a la Operación Milagro de Cuba en el Hospital de Ojos del Uruguay. Varios estudiantes uruguayos también se graduaron en Cuba. Cuba también le abrió las puertas a perseguidos durante la dictadura en el lugar. Nosotros no le vamos a dar la espalda al pueblo cubano y por eso te decía que el Senado sacó esa declaración", añadió.

En cuanto a la situación de la derecha, consideró que su "expresión partidaria" en estos últimos años "sin dudas ha cambiado".