Nuevo video muestra autos con los vidrios rotos, ahora cerca del shopping Nuevocentro

Un nuevo episodio de vidrios rotos y arrancados de vehículos tuvo lugar en Montevideo, esta vez en el barrio Brazo Oriental , cerca del Nuevo Centro Shopping .

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En redes sociales, la cuenta de Instagram de La Tarde es Tuya compartió un video del hecho donde una vecina de la zona mostró más de 6 vehículos dañados .

"No puedo creer la mala suerte. A todos les partieron el vidrio. Qué hijos de puta" , se escuchó decir a la mujer que grabó.

Nuevo video muestra decenas de vidrios arrancados de autos y tirados en la calle, ahora en Parque Rodó

"Casi toda la cuadra picada": video muestra decenas de vidrios arrancados de autos en Parque Batlle

Este es el tercer video que se vuelve viral en redes sociales y que muestra vidrios de vehículos arrancados y tirados sobre la vereda y la calle.

Embed - La Tarde es Tuya on Instagram: "Recibimos y publicamos: Montevideo, Nuevo Centro Shopping En el Nuevo Centro, el sábado, rompieron y robaron mas de 10 autos.” La Tarde es Tuya, informándote desde Florida a todo el país. ROBAN Y ROMPEN VIDRIOS DE MÁS DE 10 AUTOS EN BRAZO ORIENTAL Más de diez autos fueron vandalizados y robados en Brazo Oriental, cerca del Nuevo Centro Shopping. Los delincuentes rompieron los vidrios y se llevaron objetos. Un video muestra los daños y generó indignación en redes. Contexto Los hechos ocurrieron el lunes por la tarde. Los autos estaban estacionados y sin ocupantes cuando los delincuentes rompieron los vidrios del lado del acompañante para acceder al interior. Cómo sigue Se investiga lo ocurrido a partir de las denuncias y registros disponibles. El video difundido podría aportar elementos para identificar a los responsables. Testimonios Un video que circuló en redes muestra varios vehículos dañados. “A todos les partieron el vidrio. Qué hijos de puta”, dice quien filma las imágenes. Además Los robos se concentraron en pertenencias dentro de los autos, lo que sugiere un accionar rápido y coordinado por parte de los delincuentes."

Días atrás y mediante su cuenta de X un vecino del barrio Parque Rodó mostró el estado de situación de una calle ubicada en las inmediaciones del Club de Golf.

Mientras corría por la zona verde de la calle, el hombre fue contando la cantidad de vidrios tirados, llegando a mostrar más de diez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FedeMolinaMagne/status/2033725682761556355?s=20&partner=&hide_thread=false Así está la bajada a la rambla por el lado del club de golf hacia la playa Ramírez pic.twitter.com/eFUD5jDGHL — Federico Molina (@FedeMolinaMagne) March 17, 2026

Previamente, semanas atrás, un usuario divulgó un video en TikTok que mostraba la misma situación sobre la vereda al costado de la pista de atletismo en la zona de Parque Batlle.

"En casi todos los lugares hay vidrios. Está prácticamente casi toda la cuadra picada", señala el hombre en el video.

De acuerdo con este, este tipo de situaciones se producen con asiduidad en la zona, "normalmente todos los días", aseguró.

Además del video, el usuario compartió un comentario en la publicación: "Insoportable autos con vidrios rotos, Parque Batlle, costado Pista Atletismo!!!".