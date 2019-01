Oposición vuelve a las calles en Venezuela y pide la entrada de ayuda humanitaria

Con cacerolas y coreando consignas, miles de venezolanos se manifestaron este miércoles en apoyo al "gobierno de transición" que promueve el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó .

Las protestas fueron convocadas por el propio Guaidó como parte de la presión para que el mandatario Nicolás Maduro deje el poder y convoque a elecciones. Los opositores llamaron a los militares a permitir la entrada de ayuda humanitaria y a desconocer a Maduro, quien a su vez los llamó a mantenerse unidos y leales.

"No disparen en contra de un pueblo que exige también por su familia. Es una orden, soldados de la patria (...) ¡Basta!. Pensaron que generarían miedo, pero estamos en 5.000 puntos" del país, dijo Guaidó, en una manifestación en la Universidad Central, en Caracas.

Entre periodistas y seguidores, Guaidó caminó con pacientes y enfermeros con una bata médica que le regalaron,: "Nos hemos reencontrado en una mayoría poderosa que puede cambiar al país", declaró. Decenas de médicos, enfermeros y pacientes se congregaron a las afueras del Hospital infantil J.M de los Ríos, en el centro de Caracas, para protestar por el desabastecimiento de insumos y medicamentos.

"Cada hora mueren venezolanos por una escasez de medicamentos en el 86% en hospitales. Tenemos dos años intentando establecer una comunicación con el Ejecutivo para que permita un canal humanitario y evitar más muertes", dijo Danny Golindano, de la ONG Médicos por la Salud.

"Llegó Guaidó y la esperanza ya volvió", cantaban sus seguidores. "Fuerza Armada recupera tu dignidad", "Maduro usurpador", decían algunas pancartas.

Situaciones similares se registraron en distintas ciudades de todo el país. Las concentraciones se extendieron desde zonas populares en el oeste de Caracas hasta sectores acomodados del este. Trabajadores salieron de sus oficinas con hojas blancas donde mostraban mensajes contra Maduro.

Guaidó comentó además que recibió un "pleno respaldo" del presidente estadounidense, Donald Trump, quien lo llamó por teléfono. Trump lo felicitó por su "histórica asunción" de la Presidencia de Venezuela y acordó con él "mantener comunicación regular para apoyar el regreso a la estabilidad" del país. Además le reiteró "su contundente respaldo en la lucha de Venezuela por recuperar su democracia", indicó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en un comunicado.

https://www.elobservador.com.uy/nota/juan-guaido-y-la-crisis-en-venezuela-4-posibles-escenarios-201912919315

Washington dijo tener listos 20 millones de dólares para entregar, en alimentos y medicinas, cuya severa escasez agobia a los venezolanos y ha disparado la migración, cifrada en 2,3 millones de personas desde 2015 según la ONU.

La pulseada continúa

A primera hora, Maduro comandó maniobras militares en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar en Caracas, donde denunció que "mercenarios desertores" buscan desde Colombia fracturar a la Fuerza Armada.

"¡Unidad monolítica! ¡Moral máxima! Llamo a la Fuerza Armada (...) a una gran renovación, a una gran revolución militar de la moral", arengó Maduro a unos 2500 soldados.

Aunque la cúpula militar la calificó como un "engaño", el líder opositor insiste en ofrecer amnistía a los militares que colaboren con una transición, buscando romper el sostén de Maduro: las Fuerzas Armadas.

Washington, que no descarta una acción armada en Venezuela, llamó a los militares a apoyar la transición. En este pulso, Maduro encabeza varios actos oficiales. "¿Ustedes quieren que gobierne un títere de los gringos en Venezuela?, preguntó en un mitin. "¡No!", le respondieron.

"No me quita el sueño"

Estados Unidos aprobó sanciones contra la petrolera estatal Pdvsa -fuente del 96% de ingresos del país-, y congeló cuentas y activos venezolanos, cuyo control entregó a Guaidó. En esta tensión, los precios del petróleo subieron este miércoles.

Maduro contraatacó el martes con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, que prohibió a Guaidó salir del país y congeló sus cuentas.

"Eso no me quita el sueño. No nos queremos ir del país, queremos que la gente regrese", aseveró el jefe parlamentario sobre esas medidas.

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Trump, reiteró que cualquier intento de "dañar" a Guaidó acarreará "serias consecuencias".

Marcha y contramarcha

La ofensiva de Guaidó seguirá con una "gran marcha" el sábado, cuando se cumplen 20 años de la "revolución bolivariana" fundada por el fallecido líder socialista Hugo Chávez (1999-2013).

"Vamos a calentar el brazo en defensa de la patria, preparándonos para nuevas batallas y nuevas victorias", dijo por su parte en un encuentro el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, al llamar a los chavistas a manifestarse el sábado.

La marcha opositora respaldará, según Guaidó, el plazo que vence el domingo dado a Maduro por varios países europeos para que acepte "elecciones libres" so pena de reconocer al opositor como presidente encargado. El gobierno francés lamentó este miércoles que el mandatario socialista aún no responda.

Cabello, jefe de la Asamblea Constituyente, rechazó de nuevo ese ultimátum, al que llamó a responder con "calle y más calle".

"Movilizaciones por todo lado, el pueblo en la calle demostrando que no estamos de acuerdo con imposiciones de ningún imperio, de ninguna Unión Europea, de ningún país del mundo", sostuvo ante cientos de simpatizantes.

"Todos aquellos que están llamando la intervención militar -sean venezolanos o no- serán tratados como enemigos", advirtió.

Maduro se dijo dispuesto a reunirse con Guaidó y hasta con Trump. Guaidó dijo ester miércoles estar dispuesto a ello siempre que sea para lograr el cese de la "usurpación".

Fuentes:El Observador y agencias.