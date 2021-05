Opta coliving, una nueva forma de vivir en comunidad

Una vida más equilibrada, con menos desplazamientos, y la posibilidad de enfocarse en lo que lo mueve a cada uno. Con ese propósito nació Opta coliving, que abrió sus puertas en mayo y que cuenta ya con 55 habitaciones ocupadas, de un total de 241.

Con su búsqueda constante de tendencias mundiales y su apuesta a la innovación, Sinergia transformó al exhotel Esplendor de Punta Carretas en Opta coliving.

Este nuevo establecimiento busca impulsar una comunidad que encuentre calidad de vida y que funcione como facilitador para lograr más y mejor tiempo de descanso y de trabajo.

Habitación en Opta coliving.

“Opta te permite cumplir tu objetivo -cualquiera sea este-, ya que nos encargamos de brindarte todo lo necesario, desde la ubicación hasta los servicios que vas a precisar y en caso de que no lo encuentren, vamos a hacer todo lo posible para facilitártelos”, explicó Juan Manuel Dibar, gerente de Opta coliving.

Esta nueva forma de vivir también se centra en la sostenibilidad y reutilización de espacios, y de volver a darle actividad a un establecimiento que debió cerrar debido a la crisis hotelera. Además, viene de la mano con reducir el impacto en el medioambiente, la movilidad y el desplazamiento en la ciudad, ya que optimiza recursos y ofrece actividades variadas en un mismo lugar. “En Opta coliving alentamos este concepto de ‘la ciudad de 15 minutos’, es decir movernos menos para vivir mejor. Y en caso de que haya que moverse, que sea a pie o bicicleta, o cualquier otro medio de transporte eficiente y amigable”, agregó Dibar.

Opta coliving brinda apartamentos compactos privados y espacios flexibles, activos y vibrantes para compartir en comunidad. Además cuenta con gimnasio, salones de juego, cocina, comedor, piscina, sauna y espacios de trabajo con todo lo que se necesita para vivir el balance entre productividad y descanso.

Espacios comunes en Opta coliving.

Una de las ventajas de Opta coliving es la ubicación: Manuel J. Errazquín 2370, a media cuadra de la rambla Gandhi, en el barrio Punta Carretas y a minutos de centro comercial.

Habitación en Opta coliving.

Más flexible

Mudarse a Opta coliving no requiere de garantías, ni depósitos de adelantos de alquiler o contratos mínimos de un año. La flexibilidad que da este sistema permite que el inquilino se mude el tiempo que quiera -con un mínimo de un mes-, sin demasiado papeleo y con un sistema parecido a un checkin en un hotel. La única condición para el acuerdo de hospedaje es permanecer 30 días.

Al momento de instalarse el nuevo residente cuenta con todos los servicios y dispositivos habilitados en la habitación. Además, existe la posibilidad de cambiar por un apartamento más grande o más pequeño dentro del establecimiento.

“Hoy contamos con 241 apartamentos, que se dividen en cuatro categorías: monoambientes, studios, Opta Vista (Studio con walking closet e hidromasaje) y dúplex. Dentro de la categoría monoambiente y studio tenemos diferentes precios en base a la ubicación en las torres, ya sea en altura, como si cuenta con vista al frente o al patio interior”, explicó el gerente.

Espacios comunes en Opta coliving.

Receptividad máxima

Opta no es el primer coliving de Sinergia. La empresa ya cuenta con este tipo de residencia en Ciudad Vieja, en donde se encuentra ZAG coliving, con 25 habitaciones destinadas en su mayoría a estudiantes.

Si bien en un principio desde Opta coliving apuntaban a un público de entre 35 y 50 años, se sorprendieron al ver que los más de 40 residentes van desde los 23 años hasta los 69, con perfiles, sexo, procedencia y profesiones variadas. Dibar contó que para junio esperan llegar a los 75 residentes.

Habitación en Opta coliving.

Beneficios y actividades

Ser parte de Opta coliving implica pertenecer a la Comunidad Sinergia, lo que brinda a los inquilinos diferentes descuentos y posibilidades de participar de talleres o propuestas, como Sinergia Campus, Sinergia Life, coworks o Sinergia Kirchen Studio.

Para brindar los diferentes servicios, desde Opta debieron transformar los espacios. “En la primera etapa se transformó lo que era el restaurante del hotel, que pasó a ser el Kitchen Studio. En donde había una cervecería se inauguró Botánico café. También se realizaron cambios en la recepción y lobby del edificio para que se tenga una mejor experiencia al ingresar. La segunda etapa comenzará en breve y consiste en seguir transformando espacios para el uso de nuestros residentes”, contó Dibar.

Además, en Opta coliving se realizarán espacios educativos, charlas temáticas con referentes, clases de yoga, gimnasia, espacios de formación para estudiar, entender y desarrollar habilidades de cocina y consumo consciente, en el que suceden talleres, eventos y otras experiencias vinculadas a la comida, entre otros.

“Quiero rescatar la calidad de cada uno de los integrantes del equipo de Sinergia. La calidad humana que encontrás en cada una de las unidades de Sinergia es lo que comienza a ser un beneficio. Siempre encontrarás a alguien en quien apoyarte para poder lograr y compartir tus objetivos. Eso es algo transversal a todo Sinergia”, concluyó Dibar.

Espacios comunes en Opta coliving.

Agendá tu visita



Quienes estén interesados en conocer las instalaciones pueden agendar una visita a través de la web de Opta y obtener más información.

Los precios de las habitaciones van desde los US$ 610 mensuales hasta los US$ 1950, con precios lanzamiento que estarán vigentes durante el mes de mayo. Todas las habitaciones cuentan con internet wifi libre, caja de seguridad y aire acondicionado central. Los servicios que se cobrarán extra son el garage, que tiene un costo adicional de US$ 80 mensuales, y la tenencia de una mascota o persona extra en la habitación.