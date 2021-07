Orgullo uruguayo: por primera vez una mujer piloto fue aceptada en la academia Jensen, elite de EEUU

Por Javier Tocar

A los 18 años Maite Cáceres se convirtió en la primera mujer en ser aceptada por la prestigiosa academia de Jensen Global Advisors, que se destaca por haber formado a pilotos de F1 como Charles Leclerc y Lance Stroll. A partir del mes de agosto, Cáceres se enfrentará a una serie de pruebas con fecha de finalización en octubre y, si sus resultados son buenos, participará de dos días de tests en el circuito Austin, en actividad preliminar al GP de los Estados Unidos de F1.

Nacida en Maldonado, a Maite Cáceres le corre sangre de carreras por las venas. "Mi padre (Fernando) es piloto de rally y mi hermano (Fufi) es piloto de todo tipo. Es el único uruguayo que pudo probar un Fórmula 1 y tuvo el mejor tiempo en un test de Fórmula 1. Tiene un campeonato en la Fórmula 3 y Fórmula BMW", dice Cáceres. Así Maite creció rodeada de autos rápidos.

Maite Cáceres

Maite Cáceres y su padre Fernando en la Academia Jensen

"Desde que tengo uso de razón siempre los acompañé a ellos o me quedaba metida en casa mirando carreras. Desde chica quise competir pero no me dejaban porque conocían el mundo de las carreras y saben que es un deporte de mucho riesgo por la velocidad, el rozamiento". De esta forma las ganas de correr fueron creciendo y creciendo hasta que finalmente la dejaron probar el karting.

"En 2019 hice unos entrenamientos en karting en Uruguay y en el circuito en EEUU HomeStead, Miami", un punto de su entrenamiento en el que comenzaba a dar detalles de un futuro prometedor. "En 2020 hice que me dejaran correr mi primer campeonato de karting completo. Ahí terminé vicecampeona, me fue muy bien, y en febrero 2020 les pedí que me dejaran hacer un entrenamiento en Fórmula 4. Ahí fui a la academia Jensen Global Advisor", un hito de mucho orgullo para Cáceres, ya que son los creadores de la Academia para pilotos Ferrari. "Me fue bien en este auto (F4) pero por la pandemia no se pudo completar. Pensé que había perdido mi última oportunidad pero este año me llamaron y me dijeron que sí". Ahora podrá, finalmente, entrenar en un lugar de primer nivel, algo que no siempre fue así.

Maite Cáceres

Maite Cáceres en la categoría DD2

En sus inicios tuvo que viajar al interior para practicar. "Empecé a entrenar con papá en un karting que alquilamos en San José. Hicimos unos entrenamientos y se me presentó la oportunidad de ir a EEUU a hacer un clinic más específico de karting, en Miami." A medida que iba pasando los entrenamientos, la pasión por el automovilismo siguió aumentando. "Me fue bien pero cuando, me vine acá quise probar con el F4", dice Cáceres que quería seguir sumando nuevas experiencias y mayores desafíos.

"Me atrae muchísimo la velocidad. Es algo alucinante. A parte de todas las cosas que podés hacer en automovilismo, porque no es solo competir carreras, que me gusta desde mi nacimiento. El trabajo de pista y fuera de pista. La preparación, el simulador, entrenar y luego en pista ver telemetría, dónde frenar y acelerar para optimizar y bajar ese tiempo que tenemos para rendir en las vueltas. También me encanta la competencia, ser la más rápida".

"El plan es una serie de entrenamientos con un F4, más dos carreras en la categoría F4 Eastern Pro", dice Cáceres que no puede esperar a que llegue la primera carrera el fin de semana del 20 al 22 de agosto. "Voy a estar entrenando con otros autos en pista y después voy a tener entrenamientos con mi coach Eric Jensen". Pero pase lo que pase, ya haber sido aceptada es un logro de magnitudes gigantescas.

Maite Cáceres

Maite Cáceres manejando su F4 en Houston

Las mujeres son una rareza a la hora de ser pilotos. "Hay más bien pocas. En esta categoría no hay ninguna. Aceptan personas de todo el mundo pero creo que soy la única mujer de todas las categorías. Yo no siento ninguna diferencia, voy enfocada a competir, pero quizás otros lo notan más o no les gusta que las mujeres estén corriendo. Mismo la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), está haciendo un programa para que las mujeres empiecen a tener su lugar y destacar".

Al final es cuestión de trabajar y esforzarse. Aunque no hay una mujer en Fórmula 1 desde 1992, lo más difícil no es ser una mujer piloto. Según la corredora de Maldonado, lo más difícil de este deporte "es poder sobresalir, porque ya viniendo de Uruguay, que es un país chico, los grandes equipos no tienden a mirar para acá. También cuesta conseguir espónsores y un montón de temas más. Esa puede ser la mayor dificultad que tenemos nosotros los pilotos uruguayos. Aparte para poder entrar a una categoría importante como la Fórmula 1 hay 20 pilotos y todos apuntan a una categoría de ese tipo. Así que, que muchos pilotos puedan trabajar como profesionales también es complicado."

Cáceres viene de una familia de corredores, y aunque eso pueda explicar de cierta forma cómo está saltando tan rápido de obstáculo a obstáculo, ella se mantiene con los pies en la tierra. "No sé si hay un secreto o si hice algo mágico. Me gusta mucho este deporte y al haber estado tanto tiempo sin poder competir, hizo que las ganas se multiplicaran. Yo trabajo muy duro para que esto salga. Quiero ir a esta carrera para tener más experiencia y obtener conocimiento. Formarme como piloto y seguir avanzando. Para mí, querer es poder".

El Actor Conductor

La piloto de Maldonado aprenderá en las mismas pistas donde corrieron los pilotos profesionales como Leclerc y Stroll. Curiosamente, también fue donde aprendió a correr Frankie Muniz. La estrella que apareció en películas como Agente Cody Banks y que protagonizó la serie Malcolm in the Middle, tuvo su incursión en los autos de carreras, luego de obtener buenos resultados en carreras benéficas de celebridades.

Carole Lowe Photography Frankie Muniz, del cine a las carreras

Luego de fracasar en entrar al mundo de las carreras como dueño, consiguió un trato por dos años como participante de la Academia Jensen Motorsport. Allí corrió 14 carreras pero no pudo terminar en una posición puntuable en ninguna de ellas.

Luego de su graduación de la academia, participó de la Formula BMW World Final en Valencia donde finalizó en la posición 29 de 36 participantes. No fue sino hasta un año después que pudo obtener buenos resultados terminando en la novena posición del Champ Car Atlantic Series.