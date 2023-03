Orsi criticó la denuncia de Fossati a Pereira: "Es política pura"

“Es increíble lo que estamos viviendo, nunca pensé que Uruguay fuera a llegar a esto”, opinó sobre la calidad de indagado que reviste Leal por un posible delito de "encubrimiento".

Para el intendente, se está “entreverando Justicia y política”, lo que es “peligrosísimo” —aunque, acotó, aún no es algo que esté “instalado”—, según consideró en su columna semanal en la radio CW41 de San José.

Al igual que Fernando Pereira y el Frente Amplio antes que él, el jerarca canario también hizo hincapié en que “el problema central fue que se juzgó y se tipificó la conducta de Astesiano como delito de la asociación para delinquir”. A pesar de ello, “la pelota vuelve a la cancha de la política”, apuntó Orsi.

"El hecho de que la propia fiscal haya denunciado a Fernando Pereira ya entrevera más la baraja. Esto es política pura, en una cancha que no es la cancha de la política", señaló el dirigente del Movimiento de Participación Popular.

"Respeto los ámbitos de Fiscalía y Justicia pero me parece que acá se está entreverando de manera inconveniente la política y la justicia", agregó.

"La presión soportada por el escándalo de corrupción del gobierno fue enorme", dijo Sánchez sobre la fiscal

Alejandro “Pacha” Sánchez volvió a referirse al caso Astesiano en las últimas horas y apuntó a la "presión" que existe sobre la investigación.

“Me solidarizo con Fossati, la presión soportada por el escándalo de corrupción del gobierno fue enorme”, escribió en Twitter el legislador frenteamplista.

Fossati denunció al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, por difamación e injurias; en respuesta, Pereira afirmó que ella cometió “un yerro muy importante” y el secretariado ejecutivo del Frente Amplio tildó a la denuncia de “infundada” e “injusta”, al tiempo que respaldó a su presidente.

“Por ahora, no conocemos al resto de los corruptos ni qué órdenes dio el Presidente, entre otras cosas. Espero que esta investigación no termine en ataques al Frente y a la prensa”, comentó Sánchez en su tuit.

