Hermano de Astesiano: "Cuando Alejandro diga 'hasta acá llegué' se sabrá toda la verdad"

El hermano de Alejandro Astesiano, el exjefe de custodios del presidente Luis Lacalle Pou, señaló que su hermano sabe más cosas de las que ha dicho y que involucran a autoridades del gobierno.

"Cuando Alejandro diga 'hasta acá llegué' se sabrá toda la verdad", declaró Raúl Astesiano a El País. Además, agregó que la familia tiene almacenada información que involucra a miembros del gobierno, aunque no detalló de qué se trata. "Cuando vea que la cosa se complicó mucho, suponemos todos que va a decidir hablar", dijo Raúl sobre su hermano, recluido en Punta de Rieles y condenado por varios delitos.

El hermano de Astesiano también aseguró que la familia tiene "cómo corroborar todo". "Él no nos dice qué tenemos que decir ni qué no tenemos que decir. Si fuera por él, no tendríamos que decir nada", agregó.

Consultado sobre la reunión que mantuvo su padre –también llamado Raúl– con el exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Gustavo Leal, el hermano de Astesiano negó que la información que tiene la familia haya sido motivo de conversación.

El pasado 12 de febrero El Observador informó que Leal había sido citado a declarar por la fiscal Gabriela Fossati, luego de que Astesiano denunciara ante las autoridades carcelarias que el exjerarca frenteamplista se había reunido con su padre en Barra del Chuy, del lado brasileño.

Leal finalmente declaró como testigo el 16 de febrero, pero tras siete minutos de escuchar sus explicaciones, la fiscal decidió cambiar su calidad a indagado, ante la presunción de hechos de apariencia delictiva y una posible obstaculización de la investigación.

El hermano del excustodio reconoció que no lo visitó cuando estuvo preso en Florida, pero sí lo llamó. Una vez que Alejandro Astesiano fue trasladado a Punta de Rieles, ya no se volvió a contactar.