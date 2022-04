Orsi criticó que el gobierno "a veces se abusa de los anuncios"

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, criticó que “el gobierno nacional a veces abusa de los anuncios” y le advirtió que “el exceso distrae”. “Habría que tener cuidado”, advirtió este miércoles en una audición radial en Radio 41 de San José.

“Una de las críticas que le hago a este gobierno nacional es que a veces me parece que se abusa de los anuncios (...) Solemos levantarnos y encontrarnos con un anuncio de lo que va a pasar. A veces se anuncia que se va a anunciar”, apuntó. Y opinó que “en algunos momentos de la sociedad y el país, el silencio capaz que ayuda más que el anuncio”.

Tras los anuncios del Poder Ejecutivo, el intendente frenteamplista consideró que "se movió el panorama económico y salieron todos los comentaristas. No solo los políticos, sino también las consultoras económicas”, y ahí hay “todo tipo de señales”, expuso. Para Orsi, “las medidas deberían ser bastante mas focalizadas”, a los sectores de la sociedad.

El intendente añadió: “No dudo (de) que el gobierno y los ministros están trabajando, pero como que nosotros siempre tenemos presente que lo que está pasando es lo que se anunció. Y no vemos que hay otras cosas que están transcurriendo día a día y necesitan nuestra atención y no te podés distraer. A veces el exceso de anuncios distrae y nos ponemos a hablar de cosas que no son las más importantes y no resuelven las cosas de fondo”.

Las declaraciones ocurren luego de que el presidente Luis Lacalle Pou encabezara una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva este lunes, en la que anunció el aumento de 3% a jubilados y 2% a empleados públicos desde julio próximo.