Orsi: la renuncia del alcalde de La Floresta fue una "decisión muy valiente"

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo que la renuncia del alcalde de La Floresta, Néstor Erramouspe, fue una "decisión muy valiente".

"En las declaraciones (Erramouspe) no comparte exactamente lo que dicen los funcionarios", señaló el jefe de la comuna canaria.

Erramouspe renunció a su cargo después de que la investigación administrativa indicara que "habría actuado indebidamente" con conductas que "podrían encuadrar en una situación de acoso laboral o mobbing, y acoso por razones de género".

Orsi fue consultado en Arriba Gente (Canal 10) sobre el accionar de la comuna respecto a Erramouspe. "¿Qué se debía hacer en estos casos? Un gobierno departamental puede elevar temas a la Justicia, puede elevar información a la Junta Departamental para que en caso extremo la Junta considere enviar al Senado para que active un juicio político y no puede hacer mucho más", explicó.

El intendente recordó que la comuna envió a la Junta Departamental los informes de la División de Jurídica para que se evaluara. Pero, "quien evaluó primero y tomó la decisión fue el propio alcalde", señaló.

Orsi afirmó que los informes indican que la conducta del alcalde "podría estar configurando un caso de acoso laboral".

La instructora actuante en la investigación, Noelia De Mello, consultó a nueve funcionarias, al secretario administrativo del municipio y al propio alcalde. La instructora actuante reparó en que "todas las denunciantes son mujeres" para vincular el acoso laboral con razones de género.

Una de las trabajadoras denunciantes contó cómo el 26 de agosto, luego del feriado, Erramouspe le preguntó si ella podía llevarlo en el auto, dado que su marido pasaría a buscarla. Ella le replicó que no era posible, ya que irían a hacer un mandado. Él insistió, y ella repitió que no importaba a dónde iba. Erramouspe le dijo, de acuerdo a su relato: "Vas al telo, a mí a veces me gusta ir y no hacer nada, me gusta mirar".

El alcalde, por su parte, atribuyó la situación al "alto estrés" de su equipo de trabajo tras asumir funciones en plena pandemia, lo que "podía llevar a una sensibilidad que hiciera que ellos entendieran que" él no se dirigiera "de la mejor manera hacia ellos.

Erramouspe se había pedido licencia este martes para empezar taller de género, pero finalmente renunció.