Andrade sobre renuncia de alcalde de La Floresta: "Fue una decisión correcta y el reflejo más que rápido"

El senador del Frente Amplio (FA) y dirigente del Partido Comunista del Uruguay (PCU), Óscar Andrade, consideró que la renuncia del alcalde de La Floresta Néstor Erramouspe –también integrante de ese sector– fue una “decisión correcta” y “de rápido reflejo”.

La investigación administrativa realizada por la Intendencia de Canelones marcó que Erramouspe "habría actuado indebidamente" con conductas que "podrían encuadrar en una situación de acoso laboral o mobbing, y acoso por razones de género".

Ante este hecho, el senador argumentó: “Yo estoy en la Comisión de [Asuntos] Laborales. Te puedo traer casos de denuncias laborales de todo tipo, color y especie a todo tipo de jerarcas […] No es lo que pasa en general que, ante una denuncia de acoso, en trámite —no una sentencia—, el jerarca renuncie”.

Y agregó que "fue más que rápido el reflejo" que tuvo Erramouspe al renunciar. "Es un reflejo potente, no es lo que pasa", reiteró.

En tal sentido, comparó el caso del alcalde de La Floresta con otro caso de “gente que fue denunciada por ofrecer sexo por pasantías que es un intendente, y reintegrarlos a su partido”, en alusión al jefe comunal de Colonia, Carlos Moreira.

La investigación que ordenó la intendencia determinó que hubo situaciones de acoso laboral. Por ejemplo, un episodio entre el alcalde del Partido Comunista y una funcionaria. Según surge del expediente al que accedió El Observador, una jornalera del municipio contó cómo el 26 de agosto, luego del feriado, Erramouspe le preguntó si ella podía llevarlo en el auto, dado que su marido pasaría a buscarla. Ella le replicó que no era posible, ya que irían a hacer un mandado. Él insistió, y ella repitió que no importaba a dónde iba. Erramouspe le dijo, de acuerdo a su relato: "Vas al telo, a mí a veces me gusta ir y no hacer nada, me gusta mirar".

Consultado al respecto, Andrade insistió en que el alcalde asegura que algunas de las cosas que se denuncian no sucedieron y destacó el hecho de que haya renunciado antes de que el tema se laudara la Justicia.

“En general no es lo que se hace”, enfatizó, “es que se toma licencia, se espera, se separa al jerarca de la funcionaria [para] que no tenga trato directo”, pero insistió en que “no se da como elemento común la renuncia”.

A su entender, lo del alcalde canario es un “elemento excepcional”, añadió, en conversación con el programa Desayunos Informales (Canal 12).

Acto seguido, negó que él “elogie” que haya renunciado este funcionario, sino que destacó la “decisión de rápido reflejo” del alcalde al abandonar su cargo.

Asimismo, consultado respecto a si concuerda con las declaraciones del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, quien manifestó que Erramouspe tomó una “decisión valiente”, el senador frenteamplista simplemente acotó que le pareció una decisión “correcta” y dijo que prefiere no "polemizar" públicamente con el intendente.