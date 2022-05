Orsi sobre la ola de homicidios: "La clase política, nosotros, debemos decir 'paremos la mano'"

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, se refirió este miércoles a la ola de homicidios de la última semana y arremetió contra los partidos por "cómo se toma el tema". "Sigo pensando que la clase política, nosotros, debemos un día decir “paremos la mano” y como hizo Tabaré Vázquez, cuando unió a todos los líderes de todos los partidos y los sentó en una misma mesa a todos a hablar sobre estos temas", declaró en su audición radial de CW 41 San José.

"¿Qué fue lo que mucha gente decidió hacer a partir de ahí? Entrar a sacar rédito, entrar a sacar cuentas de qué tanto te puede influir en una elección de que vos sos un fracaso, que no estás defendiendo a la gente o decir que tal o cual partido está en contra de la policía", cuestionó el jerarca del Frente Amplio.

Orsi criticó que años atrás "se empezó a banalizar el tema", tomándolo "por arriba sin hincarle el diente" o sacando "rédito partidario a una cuestión que es muy delicada". El intendente recordó que hace tiempo "ya se había anunciado que el crimen iba a empezar a cambiar en esta zona del continente", con el corrimiento del norte al sur de formas "bastante más violentas", con la advertencia de la llegada de organizaciones del narcotráfico.

El jerarca sostuvo que en tiempos del emepepista Eduardo Bonomi al frente del Ministerio del Interior "se empezó a tomar el tema ya en clave de la solución es que te vayas, que pierdas la elección, renunciá fulano". "Se entró a simplificar o a decir cuánto más gente metamos para adentro mejor, y empezamos a visualizar la seguridad como un asunto solo de qué tal le va a la policía y está bastante más complejo", afirmó.

Orsi planteó que el tema también corresponde a la Justicia y otros actores. "Hay una institución que es el instituto nacional de cárceles y reclusión y hoy nos podemos imaginar que dentro de dos o tres años vamos a tener 16 mil o 17 mil presos. ¿Alguien puede pensar que eso es un resultado exitoso? ¿Que eso es el triunfo de la seguridad en Uruguay? No digo que no haya que hacerlo, pero solo con eso no se resuelve", declaró.

"Si lo único que pensamos es ver cómo los metemos a todos en cana, que capaz que en algunos casos nos asiste la razón pero si pensamos eso, estamos generando una bomba para el futuro si no le encontramos una oportunidad a las generaciones que vienen y fundamentalmente a las que no tienen chance", defendió.

Orsi recordó que el Frente Amplio citará –a instancias del senador de la Vertiente Artiguista, Enrique Rubio– en los próximos días al ministro Luis Alberto Heber. "Yo no soy de los que pienso que cuanto peor mejor, yo soy de los que quiero que nos vaya bien, esté el gobierno que esté. De verdad, porque además conozco a Heber y tengo una relación de mucho respeto y sé que está preocupado, se está moviendo y le va a buscar la vuelta", dijo.

"Ahora, ¿no será que en algún momento tenemos que reconocer que nos equivocamos cuando le empezamos a poner color partidario y empezamos a hacer política menor a partir de una enfermedad de nuestra sociedad que tiene mucho que ver con el dinero, con el poder en el mundo que es el crimen organizado, el narcotráfico, que utiliza a Uruguay también como lugar de operaciones y lo peor de todo esto es que se jode la gurisada joven, la gurisada nueva, los que no han tenido una oportunidad", señaló.