Lacalle recibe a Heber por alza de homicidios y en medio de críticas del Frente Amplio

"El presidente está pidiendo resultados y está bien que lo pida", sintetizó el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, luego de anunciar que este miércoles se reunirá con el presidente, Luis Lacalle Pou, para presentarle un "plan de acción" para detener los homicidios.

Esta reunión se da en medio de una andanada de violencia que se cobró 14 vidas en nueve días, y en un contexto en el que ya las cifras del primer trimestre del Observatorio de Violencia y Criminalidad mostraban un alza en los homicidios respecto al año anterior.

Consultado sobre en qué consta el plan, Heber respondió que no está finalizado, pero que implica más presencia policial y que la intención es justamente delinear "una línea de acción". "Tenemos que actuar más", reconoció.

La comparación con Bonomi

Tanto el ministro como el presidente quedaron este martes en el centro de las críticas de la oposición, que argumenta que si Lacalle Pou se mantuviera en sus posicionamientos de años anteriores, debería desmarcarse y "desautorizar" los dichos de Heber.

En la mañana, el ministro manifestó que estaban "preocupados" por la situación y asoció los episodios de violencia al alza de "una disputa muy dura por el territorio" entre "bandas de narcotraficantes". "Como se ha tenido éxito en otras áreas, se disputan mucho más violentamente los espacios que quedan", valoró. El secretario de Estado hizo especial hincapié en las bocas de pasta base, lugares donde no solo "se proveen drogas", sino que también "ocurren los enfrentamientos y los crímenes". Agregó que tienen "georreferenciados" los lugares donde ocurren la mayoría de estos delitos, que se van "corriendo" a medida que las fuerzas policiales actúan.

Gustavo Leal, que había sido designado por el candidato frenteamplista Daniel Martínez como su eventual ministro del Interior, publicó en sus redes un video del presidente Luis Lacalle Pou cuando era senador en el que afirmaba que el narcotráfico no era excusa para los crímenes porque era "su responsabilidad (del ministro del Interior) que abunde el narcotráfico".

"Sobre las causas de los aumentos de homicidios, para el ministro hay ciudadanos clase 'A' y clase 'B'. Si tú caes en la muerte por ajuste de cuentas, no contás. No hay una familia, no hay un ser humano, no hay una acción que importe. Cuando se le termina los ajustes de cuenta, los tira para la banda de narcotráfico. ¡¿Banda de narcotráfico?! Que un ministro del Interior use como argumento de la violencia la banda de narcotráfico cuando es su responsabilidad que abunde el narcotráfico...", señaló Lacalle el 18 de abril de 2018, en ocasión de una interpelación a Bonomi.

"Archivo mata relato", escribió el senador del MPP Alejandro Sánchez al publicar el mismo video.

El también senador y exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, enfatizó que la situación de los homicidios "es grave" y dijo que el ministro no cuenta con la "confianza" del Frente Amplio, entre otras cosas, "por su trayectoria" por el acuerdo con Katoen Natie.

El aumento en el período de enero a marzo –el último publicado– comparado con el mismo tramo del año pasado fue de 33,3%. Comparado con ese mismo período en el último año (2019) de la gestión de Eduardo Bonomi, el incremento es de 15,7%.

El actual director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, señaló que no se puede andar "ocultando lo sucedido", pero tampoco hacer un análisis del "día a día". "El sol con un dedo no se debe ni se puede tapar. Nos hacemos cargo de lo que sucede para bien y para mal", expuso.