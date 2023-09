Orsi volvió a casar a una pareja en Canelones: "Sentí que no me podía negar"

El intendente de Canelones y futuro precandidato presidencial por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, casó a una pareja en el municipio de Salinas, dónde él vive.

Esto se dio a raíz del cambio estipulado en el artículo 534 de la Ley de Presupuesto Nacional N° 19.924 que descentralizó y permitió que los funcionarios de las intendencias y los municipios realicen casamientos. Orsi explicó que la pareja son unos vecinos de la zona que "golpearon varias puertas". "Yo normalmente me niego porque están los alcaldes y alcaldesas para eso y lo que hago es delegarlo como corresponde", aseguró en rueda de prensa.

"En una conversación con estos mismos vecinos por parte de gente de mi equipo, me dijeron: ´vale la pena´ porque aparte ella trabaja en la escuela a la que van mis gurises. Entonces un poco que se junta todo y las ganas de acompañar a una pareja que hace años que están y hace casi el mismo tiempo que yo que viven acá en la zona y sentí que no me podía negar", agregó el intendente.

Orsi señaló que se puso nervioso al momento de la ceremonia. "Me pongo nervioso porque esto no es lo que hago normalmente, yo teniendo al alcalde al lado me revuelvo, pero tenés miedo de meter la pata. Esto no es cuestión de discurso, acá hay que ceñirse a lo que dice el protocolo, pero a su vez darte un espacio como para romper el hielo y eso no es fácil", aseguró.

La pareja que se casó también habló sobre la particularidad de que los casara Orsi. "Es como si nos conociera y lo conociéramos de toda la vida. Yo nunca había tenido un cruce total con él, simplemente se le hizo la solicitud. Hubo una respuesta de secretaría que fue inmediata. Gestionaron todo de forma muy fluida", dijo Gustavo González.

"Si bien sabemos que es una autoridad y que es el intendente, sabemos que acá es un vecino de la zona. Porque yo me lo encuentro en el supermercado, pero no me acerco así a hablarle. Sus hijos van a la escuela pública donde yo trabajo. O sea, es como que estamos en el lugar de él y en el lugar nuestro también. Y eso se vive en un momento de una manera muy especial también”, agregó Rosita Plasencia.

En febrero de este año, Orsi había oficiado su primer casamiento en la localidad de San Jacinto. Casó al alcalde blanco de San Jacinto. “Las diferencias políticas no deben estar sobre lo humano. La relación humana es para nosotros fundamental y eso también le hace bien a la política”, declaró Orsi en ese momento.