Oscar 2023: ¿Por qué Lady Gaga será la única nominada que no cantará en la ceremonia?

Este domingo 12 de marzo se realizarán los Premios Oscar 2023 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. En los últimos días, trascendió el rumor de que Lady Gaga, quien se encuentra nominada en el rubro Mejor Canción, cantaría en la ceremonia. Sin embargo, la organización confirmó que esta vez no será posible.

El productor ejecutivo de evento, Glenn Weiss, reveló porque la interpreté de Hold My Hand, de la película Top Gun: Maverick, no estará presente en la premiación.

En la misma categoría están nominadas Lift Me Up, el tema que forma parte de la banda sonora de Pantera Negra: Wakanda por siempre que interpreta Rihanna junto a la artista nigeriana Tems; Aplause, de la película Tell It Like a Woman; Naatu Naatu de la película india RRR y This is a life, de Todo en todas partes al mismo tiempo.

Premios Oscar 2023: ¿por qué no cantará Lady Gaga?

El productor ejecutivo de los Premios Oscar, Glenn Weiss, confirmó que Lady Gaga no cantará en el evento. "Ella está en medio de la filmación de una película en este momento", explicó.

Actualmente, Gaga se encuentra rodando Joker: Folie á Deux, dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix.

"No parecía que ella pudiera obtener una actuación del calibre al que estamos acostumbrados", concluyó.

Premios Oscar 2023: ¿cuándo y a qué hora son?

Los Premios Oscar 2023 se celebrarán este domingo 12 de marzo en Los Ángeles. La ceremonia comenzará a las 21:00 y será trasmitida en vivo por Telemundo. Además, podrá verse a través de las señal de TNT y habrá una transmisión por streaming a través de la plataforma HBO Max.

Con información de El Cronista